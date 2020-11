Bereits am späten Donnerstagnachmittag hatte sich ein besorgter Vater, dessen Kinder die weiterführende Bildungseinrichtung besuchen, in der Bünder Redaktion dieser Zeitung gemeldet. Er vermutete, die Krankheitsfälle an der Gesamtschule sollten nicht publik gemacht werden, etwaige ergriffene Maßnahmen seitens des Gesundheitsamtes und der Schulleitung bezeichnete er als nicht ausreichend. Mit Blick auf die Corona-Situation erklärte der Mann, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte: „Es wäre mir am liebsten, die Schule würde komplett dichtgemacht und es würde auf Distanzunterricht umgestellt. Ich habe Angst um meine Kinder.“

Ein Anruf im Rödinghauser Rathaus ergab, dass Schüler der Bildungseinrichtung sich tatsächlich mit dem Coronavirus angesteckt hatten. Von einer Verheimlichung der Fälle, die der besorgte Familienvater befürchtete, kann aber wohl keine Rede sein, denn prompt lieferte Gemeindesprecher Thomas Klüter eine entsprechende Mitteilung über den aktuellen Corona-Sachstand an der Gesamtschule.

Demnach war am Donnerstagvormittag die erste Virus-Erkrankung eines Jugendlichen bekanntgeworden. „Ein Schüler der Jahrgangsstufe zehn wurde positiv auf Covid-19 getestet. Die Schulleitung hat umgehend reagiert und sich an die verbindlichen Vorgaben des Kreises Herford gehalten“, erklärt Thomas Klüter. So sei der Fall zunächst dem Gesundheitsamt gemeldet worden, das daraufhin Kurslisten, Sitzpläne und Kontaktdaten aller Schülerinnen und Schüler angefordert habe, die im Unterricht mit weniger als zwei Meter Abstand zum Infizierten gesessen hätten. „Die Eltern der betroffenen Schülerinnen und Schüler wurden vom Gesundheitsamt benachrichtigt und erhielten weitere Anweisungen. Vorsichtshalber hat die Schulleitung aber die komplette Klasse sowie weitere Kursmitglieder, die mit dem positiv Getesteten in Kontakt gekommen sein könnten, für zwei Tage in häusliche Beobachtung geschickt“, teilt der Rathaussprecher mit. Weitere Anweisungen des Gesundheitsamtes bezüglich einer Verlängerung der Maßnahme sollen folgen.

Am Donnerstagnachmittag trat dann ein weiterer Corona-Fall an der Gesamtschule der Wiehengemeinde auf. Dieses Mal war ein Schüler betroffen, der die neunte Jahrgangsstufe besucht. „Die Schulleitung hat entsprechend gehandelt, Schulträger und Gesundheitsamt informiert und die vorgeschriebenen Schritte in die Wege geleitet“, so Klüter. Das heißt konkret, dass auch die Mitschüler dieses Infizierten vorsorglich zunächst unter häusliche Beobachtung gestellt wurden.

Doch wie sieht es an den übrigen Schulen in Rödinghausen aus? Auch dafür lieferte der Gemeindesprecher eine entsprechende Antwort: „An den beiden Rödinghauser Grundschulen in Bruchmühlen und in Schwenningdorf gibt es derzeit keine positiv auf Covid-19 getestete Schülerinnen, Schüler, Lehrerinnen oder Lehrer.“