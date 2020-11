„Babys ist die Pandemie ganz egal“

In Zeiten der Corona-Pandemie gelten zwar gewisse Einschränkungen und Regeln, das kümmert die Babys aber herzlich wenig. Für Brookes Mutter Linda Tough stand von vornherein fest, dass sie in Lübbecke entbinden wollte, denn dort war 2017 auch schon James David zur Welt gekommen. „Ich habe mich damals sehr wohl gefühlt und kannte mich aus“, berichtet die 34-Jährige, die mit ihrer Familie in Rödinghausen lebt.

Während sich die Geburt des ersten Kindes über mehrere Tage hingezogen hat, hatte es Brooke Meghan etwas eiliger. Notfallmäßig ging es für Linda Tough ins Krankenhaus. Natürlich war ihr Mann Robin an ihrer Seite. Denn auch wenn die derzeit geltenden Hygieneregeln keine Besuche im Krankenhaus zulassen, gilt für werdende und frisch gebackene Väter eine Ausnahme. „Wir sind sehr froh, dass es die Regeln der Mühlenkreiskliniken erlauben, dass die Männer dabei. Wir brauchen sie auch für die Geburtsarbeit“, sagt Eva Warneke, leitende Hebamme im Krankenhaus Lübbecke. Und dann folgt noch ein besonders schöner Satz: „Es wird nicht nur ein Kind geboren, sondern auch eine Familie. Da gehören die Männer dazu.“

Linda Tough war froh, ihren Mann dabei zu haben, auch wenn Töchterchen Brooke Meghan schon nach zwei Stunden im Kreißsaal auf der Welt war. „Mein Mann musste bei der Anmeldung einen Corona-Test machen und die ganze Zeit Maske tragen“, berichtet die 34-Jährige. Ihr blieb das Masketragen – zumindest unter Wehen – erspart. „Unter der Geburt müssen die Mütter selbstverständlich keine Masken tragen, das geht nicht“, sagt Eva Warneke. Solange die Wehen aber noch verhalten sind, gilt die Maskenpflicht im Krankenhaus auch für sie. Die Hebammen tragen wie das andere Personal auch während des gesamten Dienstes eine Schutzmaske. „Das ist auch richtig so, denn oberstes Gebot ist der Schutz der Patienten und des Personals“, sagt die leitende Hebamme.

Wie ihr Mann ist auch Linda Tough auf Corona getestet worden. Bis das Ergebnis da war, wurde sie in einem Einzelzimmer untergebracht. Während derzeit nur die Väter die Neugeborenen im Krankenhaus besuchen dürfen, war es im Oktober bei Familie Tough noch anders. „Neben meinem Mann durfte noch eine andere Person kommen. Die Wahl ist familienintern auf meine Mutter gefallen“, erzählt Linda Tough. Auch der große Bruder James David musste mit dem Kennenlernen warten bis Brooke Meghan zuhause war. „Ich hatte ihm das vorher erklärt, dass er uns nicht im Krankenhaus besuchen darf. Das war natürlich schade.“ Auch aus diesem Grund ist die Rödinghausenerin schon nach zwei Tagen nach Hause zurückgekehrt.

Die Corona-Regeln im Krankenhaus hat die 34-Jährige nicht als besonders störend empfunden. „Die Abläufe waren etwas anders, es gab kein Buffetessen und die Babys wurden auf dem Zimmer gewickelt und gewogen. Und auch die Fotografin kam nicht.“ Aber sie konnte der besonderen Situation auch etwas Positives abgewinnen. „Durch die wenigen Besuche war es richtig ruhig auf der Station. Ich hatte viel Zeit zum Stillen und Ausruhen, das habe ich genossen.“

Genau das bemerkt auch Eva Warneke. „Man spürt auf der Station, dass sich die Mütter nur auf ihre Babys konzentrieren. Das hat auch Vorteile.“ Während im bisherigen Jahresverlauf ähnlich viele Babys im Lübbecker Krankenhaus geboren wurden wie im vergangenen, „merken wir jetzt, dass mehr Anmeldungen für Dezember und Januar kommen“, berichtet Eva Warneke. Der erste Lockdown und seine – positiven – Auswirkungen. Eva Warneke, die ein Team von 20 Hebammen leitet, betont, dass es für die Väter gewisse Regeln gibt, wenn sie das Krankenhaus betreten wollen. „Sie müssen symptomfrei sein, dürfen sich nicht in häuslicher Quarantäne befinden, dürfen selbstverständlich nicht an Covid-19 erkrankt sein und sie müssen eine Maske tragen.“ Wenn das erfüllt ist, ist es auch weiterhin möglich, ein Familienzimmer zu beziehen, sofern die Kapazitäten das zulassen. Während sich derzeit vieles um das Corona-Virus dreht, ist das den Babys ganz egal. Eva Warneke: „Die Babys kommen mit oder ohne Pandemie auf die Welt, die stört das nicht.“