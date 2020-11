Verkauf oder Abriss?

Was soll mit ihnen geschehen? Und wie denkt man in Rat und Verwaltung über eine künftige Nutzung nach? Immerhin liegen beide Grundstücke – und somit auch die Gebäude – sehr zentral. „Derzeit gibt es erste Überlegungen für eine weitere Nutzung der Gebäude beziehungsweise der Grundstücke, die Ideen des Gebäudeentwicklungskonzepts von 2012 aufgreifen. Darin wurden eine Vermietung der Gebäude, eine Eigennutzung sowie ein Verkauf oder der Abriss erörtert. Genaueres ist noch nicht bekannt“, sagt Annika Paul, Sprecherin der Gemeindeverwaltung, auf Anfrage.

Doch nicht nur die Gebäude werden nicht mehr gebraucht. Gleiches gilt auch für die Ausstattung. Soll das Mobiliar möglicherweise entsorgt werden? „Das Mobiliar aus den alten Standorten entspricht nicht den aktuellen ergonomischen Anforderungen einer zukunftsorientierten Grundschule. Derzeit prüft die Gemeinde in Absprache mit den Schulleitungen, ob zumindest Teile des Mobiliars weiter verwendet werden können. Denkbar wäre außerdem eine Online-Versteigerung. Der Erlös würde dann dem Förderverein der neuen Grundschule am Wiehen zugute kommen“, so die Gemeindesprecherin.

Ein bislang ebenfalls leer stehendes gemeindeeigenes Gebäude ist das ehemalige Feuerwehrhaus Westkilver. Hier hat sich zwischenzeitlich aber eine Veränderung ergeben. „Die Gemeindeverwaltung wird die Räumlichkeiten des alten Feuerwehrhauses Westkilver vermieten. Die Halle wird an ein Unternehmen vermietet, das dort Fahrzeuge und Werkzeuge unterstellen will“, informiert Annika Paul. Einige Räume würden zudem vom DRK-Ortsverein Rödinghausen als Lager genutzt.