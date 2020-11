Wunschbaum-Aktion startet

Die Seniorinnen und Senioren haben vielfältige, aber sehr bescheidende kleine Wünsche aufgeschrieben. Das können ein Paar selbst gestrickte Socken, Handcreme oder ein schöner Kalender sein. An einem Weihnachtsbaum im Haus des Gastes werden die Wunschzettel aufgehängt. Nach dem ersten Advent, ab Montag, 30. November kann jeder Interessierte kommen, um einen der Wünsche zu „pflücken“ und diesen einlösen. Die „Wunscherfüller“ übergeben ihre gepackten Päckchen, samt Wunschzettelanhänger, anschließend, nach telefonischer Voranmeldung, direkt an die Seniorenheime:

Haus am Wiehen, Auf der Horst 1, Telefon: 05746/93760

Haus Kremser, Buersche Str. 30, Telefon: 05746/632

Seniorenheim Habitat, Zur Wehme 7, Telefon: 05746/88870

Die derzeitige Situation erlaubt das Betreten des Hauses des Gastes nur nach telefonischer Terminvereinbarung und unter Einhaltung der bekannten Abstands- und Hygieneregeln.

Die Gemeinde bittet darum sich telefonisch bei Nadine Drosselmeyer anzumelden, um die Wünsche zu „pflücken“ (Telefon: 05746/948-212).

Die Idee der Wunschbaum-Aktion ist im vergangenen Jahr entstanden. Ziel ist es, den Senioren in den drei Rödinghauser Pflegeeinrichtungen zu Weihnachten – und in diesem Jahr natürlich besonders in der einsamen Corona-Zeit – eine Freude zu bereiten.