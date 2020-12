Kevin Lucius folgt auf Siegfried Lux

Seit Oktober 2011 gibt es die Werbe- und Aktionsgemeinschaft in Rödinghausen und seit ihrer Gründung hatte Lux das Amt des ersten Vorsitzenden inne. Diese Ära ging nun zu ende.

Die erste virtuelle Hauptversammlung der Wage begann mit einigen Minuten Verzögerung, da das eine oder andere Mitglied erst den Weg in die ungewohnte Web-Konferenz finden musste. Letztlich hatten sich laut Presse- und Medienwart Markus Gehlken aber dann 23 von 80 Mitgliedern eingewählt.

Per Power-Point-Präsentation wurde zunächst auf die Veranstaltungshöhepunkte von April 2019 bis zum Lockdown im März diesen Jahres zurückgeblickt. Das Programm der Wage habe laut Gehlken unter anderem die die erfolgreiche Vortragsreihe „Wage weiß was“, den 20. Tag der Regionen mit 15.000 Besuchern, den CBF-Kongress bei Häcker Küchen oder die erfolgreichen Neu-Ausrichtung des Rödinghauser Weihnachtsmarktes umfasst.

Gehlken: „Doch dann kam Corona und wir mussten geplante Aktivitäten wie die erste Wage-Schlager- und Karaoke-Party, das erste Wage-Gemeindequiz oder auch den Tag der Regionen und den Weihnachtsmarkt 2020 absagen. Doch alle Veranstaltungen sollen, sobald es wieder möglich ist, noch bzw. wieder stattfinden.“

Siegfried Lux ließ während der virtuellen Versammlung die letzten Jahre aus seiner Sicht kurz Revue passieren zu lassen. Er bedankte sich zudem für den „fairen und werthaltigen Umgang miteinander“ und bei seinen langjährigen Mitstreitern, die mit ihm gemeinsam die Wage bis heute weiterentwickelt hätten. Dem zukünftigen Vorstand wünschte er alles Gute für die Zukunft.

Danach erfolgte die Vorstandswahl. Neben dem neuen ersten Vorsitzenden Kevin Lucius wurden Kathrin Koch (zweite Vorsitzende) und Thorsten Kuhlmann in die Führungspositionen gewählt. Kassenwartin ist Gudrun Hoffmann, Schriftführerin Claudia Kiehl. PR- und Medien-Wart bleibt Markus Gehlken. In den Beirat wurden Robin Jürging, Siegfried Lux und Henning Fieguth gewählt. Letzterer hat auch das Amt des Kassenprüfers inne.

Nach Abschluss der Wahlen nutzte der neue erste Vorsitzende noch einmal die Gelegenheit, sich bei Henning Fieguth – dieser hatte bislang den Posten des dritten Vorsitzenden bekleidet – und Siegfried Lux für ihr Vorstandsengagement zu bedanken und gab auch einen kleinen Ausblick auf das kommende Jahr. So will die Wage in 2021 einen intensiveren Kontakt zu ihren bestehenden Mitgliedern suchen, neue Werbe-Optionen für die Wage-Unternehmen entwickeln und anbieten und sich auch online stärker präsentieren – etwa durch Unternehmer-Videos oder einen eigenen Web-Podcast.

Für Siegfried Lux hatte sich die Wage noch etwas Besonderes zum Abschied ausgedacht. So bekam er am Tag nach der Jahreshauptversammlung von Kevin Lucius im Namen des gesamten Vorstands in seinem Büro eine Collage mit Wage-Schnappschüssen von ihm aus den letzten neun Jahren sowie ein individuelles Buch-Präsent überreicht.