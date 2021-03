„Schutz der Umwelt höher gewichten“

Bei einem Besuch am Rathaus haben die Initiatoren Bürgermeister Siegfried Lux die Autogramm-Sammlung gezeigt, wollen sie aber noch bis zum Ende des Bürgerbeteiligungsverfahrens erweitern und mit einer Stellungnahme an die Bezirksregierung zu senden.

Die zur Unterschriftenliste gehörende Stellungnahme wurde dem Bürgermeister und allen Ratsfraktionen zur Vorbereitung der Sitzung des Ausschusses für Gemeindeentwicklung, Liegenschaften und Infrastruktur übermittelt. „Unser Wunsch wäre, dass unsere Argumentation noch Berücksichtigung in der gemeindlichen Stellungnahme findet“, sagt Mitinitiator Carsten Wellenkötter.

Erfreut hätten die Mitglieder der Initiative zur Kenntnis genommen, dass auch die Ratsfraktionen der Grünen und der CDU kritische wie konstruktive Stellungnahmen veröffentlicht haben. Damit sei die Hoffnung verbunden, dass beide Fraktionen große, derzeit landwirtschaftlich genutzte Flächen mit ertragreichen Böden nicht ohne Weiteres zugunsten von Gewerbe und Industrie opfern wollten.

Kritikpunkt der Initiative ist die Nichtbeachtung von Landschafts-, Natur- und Klimaschutzaspekten. Die Zerstörung des dörflichen Siedlungsraumes würde billigend in Kauf genommen und bei der Planung direkter Nachbarschaft von Wohnbau- zu Gewerbe und Industriegebieten Schallemissionsgrenzwerte und geltende Mindestabstände außer Acht gelassen.

Sigfried Lux betonte, er begrüße die Beteiligung von Bürgern an den politischen Entscheidungsfindungsprozessen. Die Einwände würden Beachtung finden. Politik und Verwaltung seien stets bemüht, Umweltaspekte im Blick zu haben. „Wir wollen aber die Möglichkeiten auch nicht so weit eindampfen, dass wir in den kommenden 20 Jahren komplett handlungsunfähig werden“, gibt Lux zu bedenken, der im Wachstum von Gewerbe auch Chancen auf Arbeitsplätze für die Rödinghauser sieht.

Die Bürgerinitiative wiederum argumentiert, die Gewerbe- und Industriefläche betrage derzeit in Rödinghausen 66 Hektar, seitens der Verwaltung sei in den nächsten Jahren eine Vergrößerung um mindestens 33 Prozent mit der klaren Option auf mehr anvisiert. Auch von der Wirtschaft zugeneigten Parteien sollte man erwarten können, die Umwelt und deren Schutz für kommende Generationen höher zu gewichten, als die Interessen einzelner großer Gewerbebetriebe.