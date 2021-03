Laut Polizei ereignete sich der Betrugsversuch bereits am Mittwoch, 17. März. Gegen 15 Uhr erhielten ein 77-jähriger Rödinghauser und seine Frau einen Anruf von ihrer Enkelin – zumindest gab sich die Anruferin für diese aus. Die Unbekannte sagte, sie brauche Hilfe: Sie habe einen Unfall verursacht, bei dem der Mercedes eines Anwalts beschädigt worden sei, der nun 12.000 Euro von ihr fordere. Ansonsten drohe eine Anzeige und damit der Verlust des Führerscheins.

Der Mann aus Rödinghausen hob zunächst eine vierstellige Summe von seinem Konto ab, die der angeblichen „Enkelin“ aber dann zu niedrig war. Der 77-Jährige hob weiteres Geld ab. Die insgesamt 10.000 Euro, die das Ehepaar dann für die Übergabe im Haus hatte, akzeptierte die falsche „Enkelin“.

Als dann auch noch ein angeblicher Polizist anrief und mit dem Ehepaar reden wollte, schöpften die Rödinghauser Verdacht. Sie brachen sie das Gespräch ab und riefen ihre echte Enkelin an. Diese stellte klar, dass sie keinen Unfall hatte und auch keinen Kontakt zu ihren Großeltern gesucht hatte. Daraufhin alarmierte das Ehepaar die Polizei über den Betrugsversuch. In Begleitung der echten Beamten konnte der 77-Jährige das Geld wieder auf sein Konto einzahlen.

Die Polizei Herford weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass „man sich immer rückversichern sollte, ob es sich wirklich um die angebliche Person in Not handele. Dazu sollte man die Person direkt unter einer schon bekannten Nummer kontaktieren“. Bei kleinstem Zweifel sollten Betroffene umgehend die Polizei informieren. Keinesfalls sollten Geld oder sensible Daten übergeben werden.