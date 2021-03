Täter schlagen vermehrt in Kirchlengern zu

Während die Zahl der Straftaten im Kreis Herford sinkt, gibt es in der kleinen Gemeinde mehr Fälle

Kirchlengern/Rödinghausen (WB) -

Von Kathrin Weege

Ein Einbruch in eine Werkstatt am Schelmenbrink, bei dem hochwertige Werkzeuge gestohlen wurden oder die Brandstiftung auf dem Gestüt Falkenhöh: Auch 2021 ereigneten sich schon mehrere Straftaten in Kirchlengern.