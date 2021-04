Unterwegs zwischen Elfen und Waldwesen

Der Grund hierfür ist der Märchenwanderweg des Heimatvereins Rödinghausen. Durch die Initiative einiger Vereinsmitglieder können Familien nicht nur der Märchenfigur Frieda dabei helfen, „Frühling“ zu suchen, sie lernen auch ein spannendes Märchen kennen, dürfen kreativ werden und kommen vor allem in Bewegung.

Märchenwanderweg im Rödinghausen 1/14 Märchenhafte Wanderung durch Rödinghausen. Foto: Annika Tismer

Los geht es am Parkplatz an der Bartholomäuskirche, wo die ersten Zeilen des Märchens an einer Bank gleich neben der Kicherrutsche zu finden sind. Ein genauer Wegplan befindet sich hier ebenfalls. Aber auch, wer diesen nicht dabeihat, sollte sich problemlos zurechtfinden. Denn die drei möglichen Strecken sind jeweils durch farbliche Markierungen gekennzeichnet. „Die blaue Strecke ist etwa vier Kilometer lang, kombiniert man diese mit der roten Strecke kommt man sogar auf 6,5 Kilometer und mit einer Verkürzung über die gelbe Strecke kommt man auf etwa 2,5 Kilometer“, sagt Jessica Mey, die die Stationen gemeinsam mit ihrer Schwester Janine Schneider-Rohner ausgearbeitet hat.

Das passende Märchen dazu hat Ronja Büscher geschrieben, die die Besucher so auf die Suche nach „Frühling“ schickt. „Wer oder was genau Frühling in diesem Fall ist, das dürfen die Kinder selber entdecken“, sagt Mey. Dafür gibt es unterwegs allerlei Aufgaben zu bewältigen oder Dinge zu entdecken. So müssen an den einzelnen Stationen passend zur Geschichte Bilder mit Straßenkreide gemalt, Steine bunt gestaltet oder Wünsche auf Baumscheiben geschrieben und an den Wunschbaum gehängt werden. Beobachtet werden die Spaziergänger dabei immer wieder von bunt bemalten Baumstämmen oder auch den kleinen steinernen Grasgnomen, die sich am Wegesrand verstecken.

Während die verschließbaren Boxen an den unterschiedlichen Stationen mit Materialien zum Basteln und Gestalten nur noch wenige Tage da sein werden, sollen festere Installationen und das Märchen noch länger bleiben, so dass es sich auch in der nächsten Zeit noch lohnt, sich auf den Weg zu machen.

Die Idee zu diesem Märchen-Wanderweg ist Jessica Mey und ihren Mitstreitern bereits vor längerer Zeit gekommen. „Nun haben wir das Ganze in die Tat umgesetzt, damit Familien gerade in dieser Zeit vielleicht ein schönes Ziel an der frischen Luft haben“, sagt sie.