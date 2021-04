Wünsche scheitern in Rödinghausen am Schutzstatus von altem Bahnbrückenbogen und alten Bäumen

Rödinghausen (WB) -

Von Stephan Rechlin

Aus einem Umbau der Bahnhofstraße in Bieren wird nichts, es wird auch keinen neuen Rad- und Gehweg geben. Beide Wünsche scheitern am Schutzstatus von altem Bahnbrückenbogen und alten Bäumen. Immerhin werden die vorhandenen Fahrbahnen in diesem Jahr saniert.