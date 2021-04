So ist es auch im Prozess um die Drogenküche in Börninghausen: Am Freitag hörte die 20. Strafkammer des Landgerichts Bielefeld mehrere Zeugen und ließ sich Beobachtungen rund um das Anwesen schildern, in dem das Drogenlabor fast auf den Tag genau vor zwei Jahren aufflog. Von Februar bis April 2019 sollen in der Lagerhalle an der Ravensberger Straße synthetische Drogen in geradezu industriellem Ausmaß hergestellt worden sein. Das Treiben wurde durch Zufall entdeckt, als ein Brand in der Halle ausbrach und die Feuerwehr beim Löschen nicht nur jede Menge Chemikalien, sondern auch Gerätschaften zur Drogenproduktion fand. Seit Ende März stehen als mutmaßliche Angehörige der Gruppierung – die von der Staatsanwaltschaft auf mindestens zehn Personen geschätzt wird – ein Landwirt (39) aus Preußisch Oldendorf und ein Holzbauer aus Rödinghausen (31) vor dem Bielefelder Landgericht.