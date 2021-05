Noch mehr iPads für Grundschüler

Jetzt übergab der Bürgermeister zusammen mit Schulamtsleiter Daniel Müller jeweils 50 weitere iPads an Gaby Quest, Schulleiterin der Grundschule am Wiehen, und an Caroline Ronsiek, Konrektorin der Grundschule Bruchmühlen. „Damit gehen wir einen weiteren Schritt zur kompletten Ausstattung unserer Grundschulen“, erklärt Daniel Müller. An den Grundschulen war ursprünglich nicht vorgesehen, dass die Kinder die Tablet-Computer mit nach Hause nehmen.