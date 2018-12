Pastor Markus Malitte und Dr. Hinrich Paul präsentieren »Echoes of Joy«, eine CD mit Mitschnitten zweier Konzerte, die in der Marienkirche stattgefunden haben. Foto: Daniela Dembert

Spenge (WB/dd). »Echoes of Joy« lautet der Titel der CD, die der Förderverein der Wallenbrücker Kirchenorgel ab sofort zum Kauf anbietet. Der Tonträger beinhaltet zwei Konzerte, die in der Marienkirche aufgenommen wurden, und ist in einer Auflage von 300 Exemplaren erschienen. Produziert hat die Aufnahmen Hartmut Grothaus.