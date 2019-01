Herr Dumcke, was hat das Jahr 2018 für die Stadt Spenge gebracht?

Bernd Dumcke: Wir haben verschiedene Projekte abschließen oder anstoßen können. Ich denke da an die Gesamtschule 4.0 zum Beispiel. Ich glaube, da liegen wir ganz schön vorn, was die Ausstattung von Schulen angeht. Wir haben das Projekt Charlottenburg als Kultur- und Jugendzentrum zu Ende bringen können. Dankenswerterweise haben wir es in diesem Jahr auch geschafft, die Feuerwache Mitte auf einen vernünftigen Stand zu bringen. Der ehemalige Gummiplatz ist momentan in Arbeit. Wir haben die Fenster im Schulzentrum saniert. Schritt für Schritt bringen wir die Stadt also voran.

Die Kommune ist 2019 nicht mehr in der Haushaltssicherung. Was heißt das für die Spenger Bürger? Gibt’s weitere Steuererleichterungen?

Dumcke: Wir haben ja gerade Erleichterungen bei der Grundsteuer beschlossen in einem ersten Schritt für 2019. Den zweiten für 2020 haben wir gleich mitbeschlossen. Letzten Endes ist es so, dass wir jetzt schauen müssen, ob die Entwicklung stabil bleibt, was wir natürlich hoffen. Dann werden wir Jahr für Jahr sehen, wie die finanzielle Situation ist und Steuersenkungen möglich sind. Ziel ist es, dass wir irgendwann wieder auf den fiktiven Hebesätzen sind, die landesweit eine Richtschnur vorgeben.

Wann ist mit der Sanierung der Windmühle in Hücker-Aschen zu rechnen?

Dumcke: Da fehlt noch die finale Analyse, was ist kaputt, was müssen wir machen? Es zeichnet sich jetzt schon ab, dass das eine aufwändige und teure Angelegenheit wird. Wir werden uns zunächst erst mal um Fördermittel bemühen, bevor wir loslegen. Da wird man ein wenig Geduld haben müssen.

War es unbedingt nötig, die Wallholländer Mühle abzuschließen und sogar die Schlösser auszuwechseln?

Dumcke: Ja, unbedingt. Die Aussagen des Statikers sind eindeutig. Menschen haben in der Mühle im Moment nichts verloren, weil das zu gefährlich ist. Leider mussten wir feststellen, dass das Einsehen in diese Notwendigkeiten nicht so ausgeprägt war. Deshalb sahen wir uns veranlasst, die Schlösser auszuwechseln.

Wie geht es mit der Umgestaltung des Gummiplatzes zwischen ZOB und Gesamtschule weiter?

Dumcke: Die Arbeiten sind in vollem Gange, das kann man ja sehen. Das Projekt soll 2019 abgeschlossen werden. Wann genau, kann ich noch nicht sagen, das wird sich sicher noch bis in das Frühjahr hineinziehen. Es sieht schon ganz gut aus, aber der Spielplatz muss noch angelegt werden. Es bleibt noch ein bisschen zu tun.

Die Scheune der Werburg wird gerade saniert. Was bedeutet das für das Werburg-Museum?

Dumcke: Das Museum bekommt eine tolle zusätzliche Möglichkeit, dort insbesondere Museumspädagogik zu betreiben, ganzjährige Angebote insbesondere für Schülerinnen und Schüler vorzuhalten. Schulklassen sind in der Regel zu groß, als dass sie in einer Gruppe durch das Museum gehen könnten. Deshalb wird die Klasse in aller Regel aufgeteilt, so dass man eine Gruppe in der Scheune betreuen kann, während die andere das Museum im Herrenhaus erkundet. Darüber hinaus ist die Scheune ein Raum, der auch für das eine oder andere kulturelle Highlight genutzt werden kann.

Bankräuber haben 2018 das Haus Seippel in die Luft gesprengt. Wann ist der Gehweg an der Langen Straße wieder komplett nutzbar?

Dumcke: Das kann ich so präzise noch nicht sagen. Das hängt davon ab, wie es weitergeht. Es gab nach meinem Wissen heftige Diskussionen mit der Versicherung. Da werden wir abwarten müssen, wie sich das entwickelt. Schön ist das nicht. Wir sprechen das immer wieder an, haben aber mit Blick auf die auch für die Familie missliche Situation jetzt in dieser Angelegenheit nicht so einen Wahnsinns-Druck aufgebaut.

Der verkaufsoffene Sonntag zum Weihnachtsmarkt 2018 konnte, wenn auch eingeschränkt, gerade noch gerettet werden. Was bedeutet die Klagebereitschaft der Gewerkschaft Verdi künftig für den Spenger Einzelhandel, bleiben die Geschäfte in den Ortsteilen fortan sonntags immer geschlossen?

Dumcke: Haben wir noch Geschäfte in den Ortsteilen, die am Sonntag öffnen möchten? In Hücker-Aschen gibt es lediglich Mode-Schulze, Brandtmann in Wallenbrück. Das war’s dann aber auch schon. Da muss eine ordentliche gesetzliche Grundlage her. Das ist Aufgabe der Landesregierung. Nicht verschlimmbessern, sondern etwas Ordentliches machen.

Welche Funktion sollte der Blücherplatz in Zukunft für die Innenstadt übernehmen?

Dumcke: Um genau das herauszuarbeiten, haben wir einen Architekten-Wettbewerb angestoßen. Würde ich das Ergebnis heute schon kennen, bräuchten wir den Wettbewerb nicht mehr. Insofern warten wir einfach mal ab, was als die beste Idee bewertet wird.

Die Stadt Spenge setzt auf Klärschlammvererdung. Wo soll sie stattfinden, nachdem das favorisierte Grundstück am Siever Feld dem Kiebitz überlassen wird?

Dumcke: Im Moment sieht es so aus, als würden wir keine Fläche finden.

Ihre Suche war vergeblich?

Dumcke: Das wäre der Stand heute.

Das heißt, Sie nehmen Abschied von der Klärschlammvererdung?

Dumcke: Vorläufig. Vielleicht ist der Kiebitz irgendwann nicht mehr da, wir wissen es nicht. Aber im Moment sieht es danach aus, als könnten wir eine solche Anlage nicht bauen.

Was wünschen Sie sich als Bürgermeister persönlich für das Jahr 2019 und die Kommune? Was sind die wichtigsten Aufgaben in den kommenden zwölf Monaten?

Dumcke: Das Wichtigste für mich persönlich ist die Gesundheit. Ich würde gerne weitermachen wie in den vergangenen Jahren nach dem Motto »Stillstand ist Rückschritt«. Die Stadt muss sich immer ein bisschen weiterentwickeln. Unter anderem werden wir in Umsetzung des integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (ISEK) für eine bessere Wegeverbindung zwischen dem ZOB und der Innenstadt sorgen. Außerdem sollen auch die Grundschulen mit digitalen Medien ausgestattet werden, die Grundschule Spenge/Hücker-Aschen wird saniert und erhält einen Anbau, der Spielplatz wird neu angelegt. Der Offene Ganztag an der Grundschule Spenge-Land am Standort Lenzinghausen wird aufgestockt. Geplant sind außerdem der Bau eines Bodenretentionsfilters für vier Millionen Euro mit Landesmitteln sowie die Erschließung des Lerchenweges in Lenzinghausen zum Bau von neun bis zehn weiteren Wohnhäusern. Damit sind wir gut beschäftigt.