Von Daniela Dembert

Ins Gespräch gekommen seien beide dann über den kleinen Verein »Bauen als Mission«, den Jörg Burger 2016 mitgegründet hat. Als Umwelttechniker hatte der Bünder in den 1990er Jahren in Kenia für das Missionswerk Diguna gearbeitet und ein Projekt zur Installation von Photovoltaikanlagen umgesetzt.

Sonne liefert den Strom

Aus dieser Zeit bestand noch Kontakt zu einem Pastor, der in einem Slum in Nairobi eine Schule gegründet hat. »Strom kam nur stundenweise von großen, alten Dieselgeneratoren, und das Trinkwasser, das über einen Brunnen gefördert wurde, war in schwarzen Tanks in der prallen Sonne gelagert«, erzählt Jörg Burger.

Ein Zustand, den er mit seinem Verein unbedingt ändern wollte: Eine Photovoltaikanlage wurde auf das Dach der Schule gebaut, eine stärkere Pumpe im Brunnen eingesetzt und an die Anlage angeschlossen. Außerdem wurde ein Frischwassersystem installiert.

Derzeit setzt sich der Verein wieder für eine Schule im kenianischen Kitui ein. Der ursprüngliche Bau aus Holz und Wellblech war absolut unzureichend, Strom und Wasser für den Schulbetreiber unbezahlbar. Ein Steinbau muss her, dessen Rohbau bereits fertig ist.

Kinder nicht aktenkundig

380 Kinder sollen in der Schule unterrichtet werden, von denen 200 dort wohnen. Zwar gibt es in Kenia eine Schulpflicht, die meisten Familien können sich einen Schulbesuch aber nicht leisten. »Viele Kinder werden nach ihrer Geburt gar nicht erst gemeldet, existieren also aktenkundig gar nicht«, so Burger.

Der zehn Mitglieder starke Verein »Bauen als Mission« hat sich Hilfe zur Selbsthilfe auf die Fahnen geschrieben. »Wir kaufen Baumaterial vor Ort ein und beschäftigen Menschen, die dort leben. Sie erfahren durch uns eine Ausbildung in der Installation von Solaranlagen und Trinkwassersystemen«, erzählt der Umwelttechniker.

Hatte Jörg Burger beim ersten Bauprojekt noch zwei Mitarbeiter, konnte er bereits auf fünf Beschäftigte aufstocken. Einer habe Interesse an einem Lern-Aufenthalt in Deutschland bekundet. »Der könnte für einen gewissen Zeitraum bei uns unterkommen«, meint Stamatis Vitanos, der das Engagement von Jörg Burger, der mittlerweile im Vertrieb der Spenger Firma Vistacon arbeitet, nicht nur ideell unterstützt. »Meine Frau und ich haben mit Bauen als Mission einen Spendenzweck gefunden, der zu 100 Prozent unseren Werten entspricht«, erklärt der Unternehmer. Es existiere kein Gelder fressender Verwaltungsapparat.

Bilder vom Baufortschritt

»Grundlagen für Bildung und Arbeitsplätze werden geschaffen. Außerdem macht es einfach Sinn, in einem afrikanischen Land die Kraft der Sonne zu nutzen. Das ist umweltfreundlich und zukunftsweisend«, findet Stamatis Vitanos. Durch das Schaffen einer Perspektive werde zudem dem Auswanderungsbestreben entgegen gewirkt. Schon bei der Eröffnung des neuen Showrooms in Mantershagen hatten die Vitanos statt Geschenken Spenden für den Verein gesammelt und an Jörg Burger übergeben. Dieser schickte während seines letzten Afrika-Aufenthaltes regelmäßig Bilder von den Baufortschritten vor Ort.

Vistacon wird die Afrika-Hilfe fest im Firmenkonzept verankern und spendet ab sofort fünf Euro pro Kilowatt Leistung der bei Kunden installierten Anlagen.