Von Thomas Meyer

Spenge (WB). Lehrreich und stimmungsvoll zugleich war der Konzertabend »Neujahrsgrüße aus Wien« mit Matthias Menzel, der in der Kirche Klein-Aschen am Klavier drei Sonaten aus der Wiener Klassik vortrug.

Vor der Kulisse des noch weihnachtlich geschmückten Altarraums präsentierte Menzel Stücke von Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart und Ludwig van Beethoven – »den drei wohl wichtigsten Vertretern der Wiener Klassik«, wie der Multiinstrumentalist in seinen äußerst informativen Moderationen verriet. Seine Erklärung zur Form der Sonate, die im Gegensatz zur Sinfonie für ein bis maximal drei Instrumente geschrieben ist, konnten die Konzertbesucher dann direkt anhand der Stücke nachvollziehen.

Lebhafte Einleitung

Der klassische Aufbau mit drei Sätzen, von denen der erste für den Charakter der Sonate prägend ist, der zweite eine langsame Bewegung transportiert und der dritte das Finale bildet, findet sich etwa in Haydns Sonate in Es-Dur, Hoboken-Verzeichnis XVI 49, mit der Menzel das Konzert eröffnete. Die lebhafte Einleitung im Allegro, das ruhigere Adagio catabile im Mittelteil und das Finale unterstrichen dreierlei: Haydns Stil des häufigen Staccato-Legate-Wechsels, die eingangs erwähnte Sonatenform und die überragende Rolle des Klaviers als enorm vielseitiges Instrument.

Weiter ging es mit Mozarts Klaviersonate Nr. 11 in A-Dur, Köchel-Verzeichnis 331, mit Andante, Menuett und dem berühmten Türkischen Marsch im dritten Satz. »Mozart lässt sich für uns Musiker auch mehr als 200 Jahre nach seinem Tod immer wieder neu entdecken«, sagte Matthias Menzel. Als lyrisch, sanft und tänzerisch beschrieb er die Motive, die er dann sogleich auf dem Klavier zum Erklingen brachte.

Donauwellen-Zutaten

Zum Schluss gab es dann noch Beethovens Sonate »Pathétique« in c-Moll, die eine Wende im Leben des Komponisten darstellte und am Anfang seines Kampfes gegen die Ertaubung stand. Auch hier: drei Sätze, mit dem Allegro am Anfang, dem Adagio cantabile in der Mitte und dem Rondo am Schluss. Als Geschenk für den Pianisten überreichte Pfarrer Markus Malitte, passend zum Thema Wien, eine Zusammenstellung aller Zutaten für eine Donauwelle.