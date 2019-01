Spenge (WB/gge). Sie ist schneeweiß und hat auffallend große Püschel an den Beinen. Die Hochzeitstaube, die seit etwa einem Jahr vor dem Rewe-Markt an der Langen Straße in Spenge ihre Heimstatt hat, fühlt sich vor dem Café des Supermarktes offenbar sehr wohl. Zumal viele Kunden ein Häppchen »liegen lassen«, damit das Tier nicht verhungert. Versuche von Tierschützern, die Taube einzufangen, sind bislang fehlgeschlagen.