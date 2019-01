Von Gerhard Hülsegge

Spenge (WB). Das Haus Seippel an der Langen Straße 49 in Spenge kann wieder aufgebaut werden. Es war am Ostersamstag 2018 durch Bankräuber explosionsartig zerstört worden.

Wie Eigentümer Ludwig Seippel gegenüber dem WESTFALEN-BLATT bestätigte, haben sich sein Architekt und die Versicherung hinsichtlich der Ermittlung der Schadenshöhe geeinigt. »Seit dem 21. Dezember gibt es ein gemeinsames Gutachten«, so Seippel.

Vom Architekten getrennt

Auch betont der alteingesessene Spenger und Heimatforscher: »Wir hatten keine Probleme mit der Versicherung.« Anders lautende Gerüchte seien nur dazu angetan, »die Leute verrückt zu machen«. Allerdings habe man sich von einem zunächst beauftragten Architekten getrennt.

»Die Tendenz geht nun zum Abriss und Neuaufbau«, erklärte Seippel. Geplant sei, wiederum ein Wohn- und Geschäftshaus zu errichten. »Dazu tagt aber noch der Familienrat«, meinte der verheiratete Vater von vier Kindern. Bis zum Großbrand war auch das Uhren-, Optik- und Schmuckgeschäft von Sabine Hellmann im Haus Seippel angesiedelt. Sie ist mit ihrem Laden inzwischen an die Poststraße gezogen.

Gehweg-Absperrung nötig

Dafür, dass der Gehweg entlang der Langen Straße seit neun Monaten gesperrt und Fußgänger auch noch eine Weile die andere Straßenseite benutzen müssen, bittet Seippel um Verständnis. Das stark beschädigte und vom Einsturz bedrohte Haus wird zurzeit mit Stützen gehalten, die auf dem Bürgersteig stehen. »Sonst bricht die Bude zusammen«, so Seippel.

Auch der vorübergehende Verlust von zweieinhalb Parkplätzen am Straßenrand sei bei nüchterner Betrachtungsweise sicher zu verschmerzen. Wann mit dem Wiederaufbau begonnen wird, mag Ludwig Seippel noch nicht sagen. Er versichert aber: »Wir sind daran interessiert, dass es zügig geht.« Alles andere müsse man abwarten. Die Ausschreibung der Bauarbeiten soll so rasch wie möglich erfolgen. Allerdings herrsche Hochkonjunktur, so Seippel. Wann die Handwerker an den Start gehen, könne somit nicht exakt vorhergesagt werden.