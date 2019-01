Von Gerhard Hülsegge

»Vier Anmeldungen haben wir schon«, ergänzt Ehemann Thomas. Allerdings rudert der 61-jährige Sozialpädagoge sogleich etwas zurück: 30 oder 40 Bäume bräuchten wir natürlich nicht. Aber ein paar können es schon sein.«

Wanderungen im Angebot

Sieben der eigentlich in Südamerika heimischen Tiere betreut er auf der etwa einen Hektar großen Weide am Buchenweg auf der Grenze zu Jöllenbeck. Dass die Lamas Isabella, Gänseblümchen und Irulan sowie die Akpakas Indira, Mokka, deren Nachkomme Espresso und der Wallach Nepomuk auf Weihnachtsbäume »stehen«, hat Lorenzens Tochter Simone Rose früh festgestellt. Die ausgebildete Lama-Therapeutin wohnt in Preußisch Oldendorf (Kreis Minden-Lübbecke) und bietet nach absolvierten Lehramts-Studium unter anderem für hyperaktive Kinder Lama-Wanderungen, die es demnächst auch in Spenge geben soll, an. Einen Teil ihrer Tiere hat sie bei ihren Eltern in Spenge untergestellt.

Keine Kuscheltiere

Normalerweise fressen unsere Lamas und Alpakas Gras, Heu und Heulage. Auch nagen sie schon mal Schlehen ab. »Obstbäume mögen sie aber gar nicht«, erzählt Siegrun Lorenzen. Ehemann Thomas hatte vor der Hochzeit seiner Tochter vor acht Jahren aus Spaß den Schwiegersohn gefragt, wo den die Kamele als »Brautpreis« blieben. Prompt wurden sie angeschafft. Und seitdem sind sie da.

Gezüchtet werden die Langhälse zum Beispiel im benachbarten Werther-Schröttinghausen. »Lamas sind aber keine Kuscheltiere«, warnt Thomas Lorenzen. Denn sie spucken nicht nur, sondern sind auch sehr eigenwillig. Mögen sie einen Menschen nicht, gehen sie schon mal auf ihn los. Im schlimmsten Fall entwickeln sie ein Berserker-Syndrom. Dabei überspringen sie selbst einen zwei Meter hohen Zaun.

Gut für Entschleunigung

»Ist der Mensch zu lieb zu den Tieren und nimmt sie etwa in den Arm, werden sie von den männlichen Tieren als Konkurrenz angesehen. Die Rangordnung ist ihnen wichtig«, so Lorenzen. Zu therapeutischen Zwecken wird auch nicht auf den Tieren, die bis zu 20 Jahre alt werden, geritten, sondern sie werden an der Leine geführt. Ihre Ruhe und Art der »Entschleunigung« überträgt sich beim Spaziergang dann auch auf dem Menschen.

Mehr Infos zum Thema Lama-Wanderungen gibt ers im Internet unter www.tier-natur-du.de.