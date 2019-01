Von Gerhard Hülsegge

»Es gibt aussichtsreiche Fördertöpfe«, sagt Andreas Guder, Vorsitzender der IG Katzenholz. Zuschüsse in Höhe von 80 bis 90 Prozent der Sanierungskosten seien zu erwarten. Zudem ist er überzeugt: »Mit einem durchrenovierten Haus kann man mehr machen.« Bürgermeister Bernd Dumcke habe auch schon einen Architekten kontaktiert, so Guder weiter. Schließlich seien Denkmalschutz-Aspekte zu beachten.

Naturpädagogik geplant

Ziel ist es, aus dem Hühnerhaus im etwa 17 Hektar großen Siekwaldgelände östlich der Straße An der Allee eine generations- und kulturübergreifende Begegnungsstätte zu machen. »Der Dachboden ist bisher gar nicht genutzt worden. Er könnte künftig als Versammlungs- und Schulungsraum dienen«, meint Guder. Auch hofft er, dass die bisherigen Nutzer auch in die weiteren Planungen mit einbezogen werden.

Die IG Katzenholz als Hauptmieter möchte das Hühnerhaus und das Waldstück in Zukunft noch umfänglicher für seine vielfältigen Aktivitäten nutzen. Neben der wichtigen Aufgabe der Hege und Pflege des Waldes ist – neben dem plattdeutschen Gesprächskreis – das Thema »Naturpädagogik« in all seinen Facetten ein Schwerpunkt der Vereinsarbeit.

Kinder nutzen Bauwagen

Der Hegering bietet mit der Jäger-Initiative »Lernort Natur« (Stichwort »Grünes Klassenzimmer«) Lernangebote für Kindergärten und Grundschulen an. Weil es im Hühnerhaus keine Heizung gibt, ist dies jedoch nur in den wärmeren Monaten möglich. Etwa 600 Kinder werden pro Jahr betreut. Die Nachfrage ist weiterhin sehr groß, die Kapazitäten reichen aber zurzeit nicht aus, um alle Nachfragen bedienen zu können.

Der Verein »Waldkinder Spenge« nutzt für seine Arbeit neben zwei Bauwagen schon jetzt die eingeschränkten Möglichkeiten des Hühnerhauses durch die Inanspruchnahme der sanitären Anlagen, der Küche und von Flächen als Büro und Lagerraum. Der Waldkindergarten beheimatet und betreut zurzeit 20 Kinder, davon vier im Alter von unter drei Jahren.

Kochforscher-Gruppe angedacht

Nach Guders Ansicht könnte das ehemals zum Schloss Mühlenburg gehörende Ex-Waldhüter-Haus im Fachwerkstil mehr bieten. »Ein ganzjähriger Nutzen des Hauses für naturpädagogische Bildung, Heimatkunde, kulturelle Angebote wie Lesungen, Ausstellungen und Kurse würde dem Anspruch gerecht, das Haus wieder neu zu aktivieren und zugänglich zu machen«, so der Sprecher der IG Katzenholz. Und: Eine Heimatkochforscher-Gruppe möchte künftig traditionelle Gerichte erproben und zu Kochabenden einladen.

Workshops, Gottesdienste, öffentliche Feste, einen Trimm-dich-Pfad, ein Boulespiel, die Möglichkeit zu klettern oder Nordic Walking zu betreiben – alles dies soll es nach Vorstellung nicht nur der IG Katzenholz demnächst geben. Kooperationspartner dabei sind die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, der Naturschutzbund (Nabu) und der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) sowie Schulen, Kindergärten und die Kirchen. Kulturelle Abende und Wald-Pflegeeinsätze könnten außerdem der Eingliederung von Asylbewerbern dienen.