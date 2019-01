Spenge (WB). Eine kleine Ausstellung in der großen Vitrine im Gemeindehaus in Spenge verdient Aufmerksamkeit. 200 Jahre Kirchenkreis Herford, das wird gefeiert. Dazu gibt es eine Sonderausstellung in Bünde noch bis zum 27. Januar 2019. Pastor i.R. Walter Moritz hat zu diesem Jubiläum einen Beitrag geliefert mit seinem neuen Buch »Die Erweckungsbewegung und die Rheinische Mission«.

Viele erinnern sich an die Missionsfeste. Zu Fuß machten sich die Besucher auf nach Jöllenbeck, um den Erweckungsprediger Pastor Volkening zu hören. Da konnte es sein, dass die Kirche schon besetzt war. Leitern wurden an die Fenster gestellt, um von seiner Predigt noch etwas mitzubekommen. Die Polizei ließ zuerst die Einheimischen in die Kirche. Schon seit 1841 gab es das große Minden-Ravensberger Missionsfest. Zuerst in Herford in der Kirche auf dem Stiftberg, dann in Bielefeld und danach immer in Bünde, bis 2006 das 165. Missionsfest dort gefeiert wurde. Zu Fuß oder mit einem Leiterwagen machte man sich auf den Weg dorthin.

Videoclip wird gezeigt

Pastor Moritz hat 1971 dazu einen Film gedreht, der laufend bei der Ausstellung in Bünde gezeigt wird. Exponate von Adelheid Freese als erste Presbyterin in der Gemeinde Wallenbrück werden mit einer Urkunde und Taufkleid dazu in einem Videoclip vorgestellt; ebenso von Renate Kreft und von Pastor Moritz mit dem Eisentopf aus Namibia, worin immer die Suppe gekocht wurde beim Kirchbau in Rooibank. Die Grundsteinlegung war vor 50 Jahren.

In Spenge sind Exponate zu sehen von alten Missionsschriften. Die »Missionsharfe« erschien in der ersten Auflage 1853 und brachte es bis ins erste Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts auf 2,5 Millionen Exemplare. Missionar Kreft aus Bardüttingdorf wird im Missionsblatt 1873 genannt. Mehr als 100 Missionare aus Ravensberg wurden in den ersten 100 Jahren der Rheinischen Mission ausgesandt. Bücher dazu sind in der Vitrine ausgestellt mit etlichen Namen der Missionare wie Vedder aus Lenzinghausen, Viehe aus Mennighüffen, Kleinschmidt aus Blasheim. Pastor Moritz war gleichsam der letzte Missionar aus dem Ravensberger Land.

Die Ausstellung in Bünde kann noch bis zum 27. Januar besucht werden. Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag 14 bis 18 Uhr, Samstag und Sonntag 11 bis 18 Uhr. Auch Gruppen sind willkommen. Der Abendkreis von Wallenbrück plant ebenfalls einen Besuch.