Ein facettenreiches Programm offeriert die Bücherei, teils in Kooperation mit dem Kulturamt, im ersten Halbjahr 2019. Regina Schlüter-Ruff (von links), Michael Helm, Habib Yilmaz, Dagmar List, Nicole Bertram, Stefan Kallmer, Anke Stange und Birgit Mester freuen sich auf zahlreiche Besucher. Foto: Daniela Dembert

Von Daniela Dembert

Spenge (WB). Mit einem facettenreichen Programm startet die Bücherei Spenge in die erste Jahreshälfte 2019. Neben den etablierten Reihen wie Anke Stanges »Geschichten zum Anfassen« für Kinder ab vier Jahren und den Lesungen von Michael Helm stehen bei Kooperationen mit dem Spenger Kulturamt zwei unterhaltsame Hochkaräter auf der Bühne.

Die Termine: 23. Januar: 18 Uhr Buchvorstellungsabend. 26. Januar: 10.30 Uhr Lesung mit Anke Stange »Kleiner Eisbär hilf mir fliegen«. 26. Januar: 19.30 Uhr Lesung mit Michael Helm – »Schachnovelle« von Stefan Zweig. 8. Februar: 19.30 Uhr Lesung mit Wolfgang Pauritsch – »Der Auktionator«. 1. März: 19.30 Uhr Kabarett mit Martin Zingsheim. 9. März: 10.30 Uhr Lesung für Kinder mit Anke Stange aus dem Buch »Ginpuin – Auf der Suche nach dem großen Glück«. 20. März: 19.30 Uhr Lesung mit Michael Helm »Leila & Madschnun« von Nizami. 11. Mai: 10.30 Uhr Lesung für Kinder mit Anke Stange aus dem Buch »Der kleine Nino«.

Tipps für die richtigen Schmöker an dunklen Winterabenden gibt es am Mittwoch, 23. Januar, ab 18 Uhr. Wie bereits im vergangenen Jahr hat das Büchereiteam auf Anregung der Landfrauen Spenge einen Abend mit Buchvorstellungen verschiedener Genres vorbereitet. Interessierte können sich bei Ursula Restemeier unter Telefon 05225/1351 voranmelden.

»Der Auktionator« ausverkauft

Am Samstag, 26. Januar, dürfen sich Freunde großer Weltliteratur auf Michael Helms Lesung der »Schachnovelle« von Stefan Zweig freuen. »Eine unglaublich spannende Geschichte. Zweig taucht weit in die Tiefen der menschlichen Psyche ab«, sagt Helm über das Werk des österreichischen Autors.

Restlos ausverkauft ist die Lesung »Der Auktionator« mit Wolfgang Pauritsch am Freitag, 8. Februar. Der aus der TV-Show »Bares für Rares« bekannte Antiquitätenhändler erzählt von seinem ungewöhnlichen Werdegang. »Sehr kurzweilig mit dem einen oder anderen Augenzwinkern«, verrät Nicole Bertram vom Kulturamt. Wegen der großen Nachfrage wurde die Lesung in die Aula der Grundschule Spenge/Hücker-Aschen verlegt. Die Veranstalter betonen, Pauritsch werde keine Begutachtungen von mitgebrachtem Schmuck durchführen.

Kabarett statt Karneval

»Kabarett statt Karneval« heißt es am Freitag, 1. März. Martin Zingsheim ist mit seinem Programm »...aber bitte mit ohne« zu Gast. »Der Mann ist urkomisch, bekennender vierfacher Vater und tritt mit einem minimalistisch präsentierten, aber sehr umfänglichen Themenspektrum an«, sagt Büchereileiterin Regina Schlüter-Ruff. Noch sind Karten für den vielfach ausgezeichneten Comedian in der Buchhandlung Nottelmann und der Bücherei erhältlich.

Am Mittwoch, 20. März, wird es orientalisch. »Leila & Madschnun« heißt die alte, sehr bekannte persische Liebesgeschichte von Nizami, aus der Michael Helm liest. Musikalisch begleiten Stefan Kallmer auf der Klarinette und Habib Yilmaz auf der Saz, einem vierteltönigen Saiteninstrument. Diese laut Helm »wunderbar poetische Geschichte« einer unerfüllten Liebe nimmt die Zuhörer mit in eine ferne und doch vertraute Welt der Klang gewordenen Emotionen. »In Zeiten, in denen viele Menschen aus dem persischen Raum zu uns kommen, ist es toll, diese Veranstaltung präsentieren zu können«, sagt Regina Schlüter-Ruff.

Vorlesen und basteln

Auch die Kleinen kommen auf ihre Kosten: An drei Samstagsterminen lädt die Bücherei zum Vorlese- und Bastelvormittag ein. Am 26. Januar, 9. März und 11. Mai liest Anke Stange jeweils eine Geschichte über kleine Helden und dicke Freundschaften. Ein Kostenbeitrag von einem Euro für Bastelmaterial sowie Schere, Klebstoff und Stifte sind mitzubringen.

Für die »Geschichten zum Anfassen« wird jeweils eine Anmeldung erbeten. Diese kann telefonisch unter der Rufnummer 05225/6322 oder über die Homepage buecherei@spenge.de vorgenommen werden.