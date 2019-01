Spenge (WB). Auf zahntechnische Spezialgeräte haben es Einbrecher in Spenge-Lenzinghausen abgesehen. Dort brachen sie zwischen Mittwoch, 13 Uhr, und Donnerstag, 7.30 Uhr, in eine Zahnarztpraxis ein.

Dafür hebelten sie nach Angaben der Polizei eine Außentür des Gebäudes auf. Die Täter entwendeten aus mehreren Behandlungsräumen diverse Spezialgeräte im Wert von mehreren 10.000 Euro sowie den Inhalt einer Geldkassette. Die Ermittlungen in dem Fall dauern an. Hinweise über verdächtige Personen und Fahrzeuge in Tatortnähe nimmt die Direktion Kriminalität unter Telefon 05221/888-0 entgegen.