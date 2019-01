Dagmar List zeigt die ansprechend gestaltete, übersichtliche und aktuelle Homepage der Bücherei, die seit Ende vergangenen Jahres in Betrieb ist. Die neue Homepage bietet den Besuchern viele neue Möglichkeiten. Foto: Daniela Dembert

Von Daniela Dembert

Neben den Neuvorstellungen, die teils mit Kurzrezensionen versehen sind, bietet die Internetseite jetzt eine erweiterte Mediensuche, die die Eingabe viel differenzierterer Suchkriterien ermöglicht, als dies bei der alten Homepage der Fall gewesen sei, so List.

Leihfrist online verlängern

Kunden können ihr Konto selbst verwalten, also Vorbestellungen machen, über deren Eintreffen dann telefonisch informiert wird, und Leihfristen auch online verlängern. Das war zwar vorher auch schon möglich, sei aber den wenigsten bewusst gewesen, sagt Dagmar List.

Im Kalender sind alle Veranstaltungen der Bücherei übersichtlich mit Termin, Veranstaltungsort und einer Kurzbeschreibung sowie Informationen über Eintrittspreise, Vorverkaufsstellen und Belegung chronologisch aufgeführt. »Aktuelle Neuigkeiten wie zum Beispiel veränderte Veranstaltungstermine oder -örtlichkeiten finden Nutzer auch als gut sichtbaren Hinweis direkt auf der Startseite.«

Besonderes Augenmerk auf Inhalte für Kinder

Ein besonderes Augenmerk wurde bei der Entwicklung der Seite auf Inhalte für Kinder – also für diejenigen, die im multimedialen Zeitalter mit all seinen Vorzügen und Gefahren aufwachsen und digitale Medien sehr früh zu nutzen lernen – gelegt.

Neben Buchvorstellungen gibt eine Erklärung, wie man an einen Büchereiausweis kommt. Dazu kommen Surftipps mit Links zu kindgerechten Internetseiten und die Suchmaschine FragFinn, »also quasi Google für Kinder«, so Dagmar List. In naher Zukunft sollen noch Empfehlungen für Kinder-Apps folgen.

Unter »Über uns« stellt sich das Team der Stadtbücherei mit Foto vor. Informationen allgemeiner Art über Leihfristen und Gebühren sowie ein Lageplan, Kontaktdaten und Presseberichte finden sich hier.

»Insgesamt ist die Seite jetzt einfach sehr viel schöner und wird laufend aktualisiert«, versichert Dagmar List.

Wer sich von der neuen Internetseite persönlich überzeugen möchte, folgt dem Link auf der Homepage der Stadt Spenge (www.spenge.de) oder auf der eigenen Homepage (spenge.bibliotheken-in-owl.de).