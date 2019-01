Von Gerhard Hülsegge

Spenge (WB). Das Grüne Warenhaus in Spenge hat den Eigentümer gewechselt. Friedrich-Wilhelm Niemeier hat das Geschäft zum 1. Januar an die Raiffeisen Warengenossenschaft Osnabrücker Land (RWO) eG mit Sitz in Melle verkauft.

»Nach 45 Jahren ist Schluss«, so Niemeier am Montag zum WESTFALEN-BLATT. Der Unternehmer betonte, er sei froh, dass es weitergehe. Er selbst gehe nun in Teilrente, ist noch Geschäftsführer des benachbarten Technik-Fachmarktes an der Industriestraße.

Der neue Eigentümer verfüge über das entsprechende Kapital, um das Grüne Warenhaus erfolgreich weiterzuführen. »Unser Warenbestand hat allein einen Wert von bis zu 400.000 Euro«, berichtete Niemeier. Es sei schwierig gewesen, einen Nachfolger zu finden.

Mitarbeiter werden übernommen

Die Raiffeisen-Warengesellschaft bestätigte den Erwerb des Spenger Traditionsunternehmens. Das Grüne Warenhaus ändere den Namen nicht. »Es ist ein reiner Gesellschafterwechsel vorgenommen worden«, erklärte Raiffeisen-Geschäftsführer André Fischer. Ziel sei es natürlich auch, Geld zu verdienen. Schließlich handele es sich bei dem ehemaligen Familienbetrieb in Spenge um einen klassischen Haus- und Gartenmarkt. Das passe zum Portfolio der Genossenschaft. Vorgenommen worden sei eine altersbedingte Nachfolge. Die Mitarbeiter des Grünen Warenhauses würden übernommen, erklärte Fischer.

Die RWO verfügt bereits über Standorte in Melle, Wissingen, Ebbendorf, im Wittlager Land und im Belm-Vehrte. Der Raiffeisen-Markt Melle vertreibt unter anderem Tierfutter, Pflanzen und Gartengeräte, Textilien, Produkte für Haus und Heim inklusive Dienstleistung und Service. Direkt neben dem Grünen Warenhaus befindet sich das E(deka)-Center. Niemeier hatte erst im vergangenen Jahr den Zoofachhandel und Tiermarkt Zoo & Co. An der Wasserbreite in Bünde übernommen.