Andreas Günther ist ab Februar in der St.-Martins-Kirche in Spenge im Einsatz. Der Pfarrer wird die Vakanz-Vertretung übernehmen – bereits seit September leitet er eine Konfi-Gruppe. Ende Januar wird er der Gemeinde offiziell vorgestellt. Foto: Lukas Brekenkamp

Von Lukas Brekenkamp

Spenge (WB). Verstärkung im Pfarrteam Spenge: Andreas Günther wird ab Februar die Vakanz-Vertretung übernehmen. Offiziell vorgestellt wird er bereits am 20. Januar.

Nachdem Brigitte Janssens im Dezember plötzlich verstarb, wurde somit eine Stelle in Spenge frei. Dabei betont Andreas Günther: »Ich bin nicht der Nachfolger. Ich bin die Vakanz-Vertretung.« Die eigentliche Stelle Janssens werde ausgeschrieben. »Das Wichtigste jetzt ist, die Arbeit der Kollegen zu unterstützen«, sagt der 53-Jährige, der in Kirchlengern wohnt. Dort ist seine Ehefrau Claudia Pfarrerin.

»Ich freue mich auf die Zeit hier«

Andreas Günther ist der Vierte im Spenger Pastoren-Bunde: Seine Kollegen Elke Berg, Markus Malitte und Ulrich Gressog hat er bereits kennengelernt. »Ein sehr kollegiales Pfarrteam«, freut sich Günther auf die gemeinsame Arbeit. Sein Eindruck der Kirchengemeinde mit etwa 2200 Mitgliedern: »Sehr offen und einladend. Ich freue mich auf die Zeit hier.«

Das dürfte auch an der St.-Martins-Kirche liegen: »Das ist eine schöne, alte Kirche. Hier kann gut Nähe zwischen Pfarrer und Gemeinde entstehen – das ist wichtig«, sagt Pastor Günther.

Günther hilft bereits seit September aus

Dabei hat er bereits seit September in Spenge ausgeholfen und eine Konfirmanden-Gruppe der damals schwer erkrankten Pfarrerin Janssens geleitet. Neben der Gruppe, die er auch weiterhin leiten wird, wird er in seiner Zeit in Spenge neben Gottesdiensten auch Trauungen vornehmen und Menschen auf ihrem letzten Weg bei Trauerfeiern begleiten. Auch als Seelsorger ist er selbstverständlich im Einsatz.

Dabei sei allerdings noch offen, wie lange seine Zeit in Spenge dauern wird. Offiziell ist Günther ein »Pfarrer im Probedienst«, wie er berichtet. Dieser Probedienst laufe Ende August aus, so dass er sich dann theoretisch auch auf die ausgeschriebene Stelle bewerben könnte.

Seit September 2017 war Andreas Günther in Enger tätig – dort wird er Ende Januar auch schon wieder verabschiedet. »Da war ich allerdings mehr ›Springer‹. In Spenge bin ich mit Spenge-Mitte einem festen Bezirk zugeordnet«, erklärt Günther das Prozedere. In Enger, wo er eine halbe Stelle besetzte, hat er unter anderem wöchentlich – jeden Donnerstag – auch die Bewohner des Matthias-Claudius-Hauses im Seniorenzentrum besucht und ein Nachmittagsprogramm gestaltet. »Das soll auch fortgesetzt werden«, betont der 53-Jährige. Durch welche Person, sei allerdings noch offen.

Vor seiner Zeit in Enger war er acht Jahre bei der Bielefelder Diakonie angestellt und im Gilead 1 in Bethel, sowie im Johannesstift in Bielefeld-Schildesche als Seelsorger tätig.