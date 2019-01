Von Joscha Westerkamp

Was ungewöhnlich klingen mag, ist wohl überlegt und könnte dem Hospiz viel Geld einbringen. Vor einigen Wochen hatte Brieftaubenzüchter Domeyer von seiner im Hospiz arbeitenden Frau erfahren, dass es an Geld für eine neue Terrasse fehlt. »Da kam mir die Idee mit der Auktion«, sagt Domeyer. Er sprach namhafte Züchter an, ob sie nicht einen Taubengutschein für den guten Zweck stiften möchten. »Als ich einem Züchter sagte, dass es für das Hospiz in Lübbecke ist, hat er mir gleich zwei gegeben.«

Und so geht’s

Wie funktioniert die Auktion? Jeder, der Interesse an einer Brieftaube hat, kann bei der Versteigerung mitmachen. Dazu muss der Interessierte im Internet die Seite www.pigeon-auction.de aufrufen. Das Mindestgebot für eine Taube beträgt 30 Euro, für zwei Tauben 50 Euro. Die Auktion beginnt an diesem Samstag, 19. Januar, um 20 Uhr. Gebote für die 20 Gutscheine können bis Sonntag, 27. Januar, 20 Uhr abgegeben werden.

Wer einen Gutschein ersteigert hat, setzt sich anschließend mit dem Züchter in Verbindung, der die Taube gestiftet hat. Gemeinsam wird ein Termin vereinbart, auf dem der Gutschein gegen das Tier eingetauscht werden kann. Dirk Domeyer hat auch einen Gutschein im Wert von 150 Euro für einen Startplatz beim bekannten »Teutoburger-Wald-Rennen« erhalten. Bei dieser Taubensportveranstaltung winken den Siegern hohe Preisgelder.

Faszination Brieftauben

»So eine Aktion hatten wir noch nie«, sagt Hospizleiterin Antje Rohlfing. Erst durch die Spendenaktion von Dirk Domeyer sei sie auf das Thema Brieftauben aufmerksam geworden. »Dass es Tiere gibt, die sich über so lange Distanzen so gut orientieren können, finde ich faszinierend.« Züchter wie Domeyer würden ihr Hobby mit viel Herzblut und Liebe ausüben. Das Engagement von Domeyer nötigt Rohlfing größten Respekt ab: »Wir sind sehr dankbar für diese Unterstützung.«

Wieviel Geld die Auktion für das Hospiz erbringt, ist völlig offen. Für Zuchttauben werden zuweilen viele tausend Euro gezahlt (siehe Kasten). Domeyer verweist darauf, dass es sich um Tauben der besten Züchter der Region handelt. »Ich wäre aber schon zufrieden, wenn wir alle Gutscheine mit dem Mindestgebot versteigern.« Sollte ein Gutschein nicht weggehen, erwägt Domeyer, ein eigenes Gebot abzugeben, um seinen Taubenschlag in Spenge um ein Exemplar zu erweitern.