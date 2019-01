Das Grüne Warenhaus in Spenge wird jetzt von der Raiffeisen-Warengenossenschaft Osnabrücker Land (RWO) betrieben. Die Mitarbeiter (von links) Jaqueline Kuhlmann, Corinna Einhaus, Astrid Ellerkamp freuen sich gemeinsam mit Marktleiter Harald Plagemann auf die künftige Arbeit, nachdem Friedrich-Wilhelm Niemeier das Geschäft an Prokurist Ulrich Steinkamp und RWO-Geschäftsführer André Fischer übergeben hat. Foto: Gerhard Hülsegge

Von Gerhard Hülsegge

Die Raiffeisen Warengenossenschaft Osnabrücker Land (RWO) mit Hauptsitz in Melle hat das Grüne Warenhaus zum 1. Januar übernommen (wir berichteten in der Ausgabe vom 15. Januar exklusiv). »45 Jahre Grünes Warenhaus unter meiner Leitung sind damit zu Ende gegangen«, sagte Niemeier. Am Freitag nahmen auch der neue Geschäftsführer André Fischer und Ulrich Steinkamp, jetzt Prokurist im Grünen Warenhaus und somit zuständig für das operative Geschäft, das erworbene Domizil noch einmal mit in Augenschein. Als Marktleiter fungiert künftig der langjährige Mitarbeiter des Grünen Warenhauses, Harald Plagemann, für viele Kunden ein bekanntes Gesicht.

Genossenschaft ist Mieter

»Für mich war es wichtig, dass alle 13 Mitarbeiter bleiben dürfen. Viele sind schließlich hier langjährig beschäftigt, einen Großteil haben wir sogar selbst ausgebildet«, bekennt sich Friedrich-Wilhelm Niemeier zu seiner unternehmerischen Verantwortung. Der Betrieb selbst sei inzwischen eine Marke in Ostwestfalen-Lippe (OWL), betont der Ex-Chef, der mit Tochter Heike zusammen weiter den benachbarten Technik-Fachmarkt an der Industriestraße betreibt. Auch der Fachmarkt Zoo & Co. in Bünde bleibt von der Geschäftsübernahme in Spenge unberührt.

Die RWO ist in Spenge zudem »nur« Mieter, die Immobilie, in der auch das E-Center Wehrmann untergebracht ist, bleibt auch weiterhin in Niemeiers Besitz. Friedrich-Wilhelm Niemeier ist davon überzeugt, dass das Grüne Warenhaus »top weitergeführt« wird. Schließlich handele es sich in Spenge um einen Super-Standort mit Komfort-Parkplätzen und einer Konstellation, die es sonst in OWL selten gebe. »Das macht das Gesamtpaket passend«, so Niemeier, der nicht zuletzt aus Altersgründen etwas kürzertreten möchte.

»Viele Schnittmengen«

»Herr Niemeier suchte einen verlässlichen und kompetenten Nachfolger«, beschreibt André Fischer. Und in der Raiffeisen-Genossenschaft habe er ihn gefunden. Die RWO beschäftigt an insgesamt sieben Standorten 80 Mitarbeiter. Der Jahresumsatz liegt bei 63 Millionen Euro. 1400 Quadratmeter sind nun an Gesamtverkaufsfläche zuzüglich Parkplätzen in Spenge hinzugekommen. Die Genossenschaft bedient den Agrar-Großhandel und widmet sich außerdem als Einzelhändler dem Haus- und Gartenmarkt.

»Da ergeben sich viele Schnittmengen«, betont Fischer. Das Grüne Warenhaus passe gut in den Geschäftsbereich hinein, das Sortiment sei in weiten Teilen deckungsgleich. »Auch das erfahrene Mitarbeiterteam passt gut in unser Gefüge«, so der RWO-Geschäftsführer weiter. Und auch Prokurist Ulrich Steinkamp ist der Meinung: »Der Standort ist top!«

Beide Genossenschaftsvertreter betonten, momentan keinen Sortimentswechsel zu planen, auch wenn Handel immer auch Wandel bedeute. »Was hier stattfindet, ist keine Revolution, sondern eine Evolution«, erklärten Fischer und Steinkamp unisono. Für die Kunden dürfte sich auf absehbare Zeit nicht viel ändern.