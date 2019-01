Tessa Thenhausen und Schimmelwallach Casscon sind ein eingespieltes Team. Die Stärke der 16-Jährigen liegt bei Turnieren vor allem in der Präzision der Absprünge. Foto: Florian Wißmann

Von Daniela Dembert

Spenge (WB). Ein aufregendes Wochenende dürfte es für Tessa Thenhausen werden, aber auch ein anstrengendes. Die 16-Jährige nimmt an einem Sichtungslehrgang für ein internationales Turnier für Junioren des Reitsports teil. Etwa 50 begabte Nachwuchsreiter aus ganz Deutschland hat der Bundesjuniorentrainer Peter Teeuven eingeladen.

»Das ist schon eine Ehre, soweit zu kommen, bedeutet viel Arbeit«, sagt Ann Thenhausen, Tessas Mutter. Für die Gymnasiastin ist die Einladung der Lohn ihrer Bemühungen. Jeden Tag ist sie im Stall, reitet bei nahezu jedem Wetter auch außerhalb der Halle. Zeit für andere Hobbys bleibt da nicht. »Klingt traurig, ist es aber nicht«, sagt Tessa, deren Leidenschaft den Pferden gehört.

Mit acht Jahren im Sattel

Schon seit früher Kindheit sitzt sie, von ihren Eltern Ann und Frank mit dem Pferdevirus angesteckt, im Sattel. Erste Sprünge hat die Schülerin des Widukind-Gymnasiums im Alter von acht Jahren mit ihrem Pony Champ geübt, das sie, bevor es »in Rente gegangen ist«, fünf Jahre lang geritten hat.

Champ ist nach wie vor Mitglied der Familie und genießt seinen Ruhestand auf der heimischen Weide.

Am Lehrgang nimmt Tessa mit Schimmelwallach Casscon teil, mit dem sie seit knapp zwei Jahren arbeitet. Er ist bereits M-Springen platziert und 2018 auch Springen der schweren Klasse gelaufen. »Das Pferd gehört mir nicht, sondern unserem Freund Bernhard Porten aus Schleswig Holstein, der mich gefragt hat, ob ich es trainieren möchte«, erzählt Tessa. Ist das Duo an diesem Wochenende erfolgreich, winkt Tessa die Qualifikation für das Jugendnachwuchschampionat »Löwen Classics« in Braunschweig. Soweit denke sie allerdings noch nicht, sagt die Schülerin. Der Lehrgang sei einfach eine schöne Möglichkeit, Erfahrungen zu sammeln. »Aber eine Qualifikation wäre natürlich toll.«

Eltern trainieren Tochte

Mit Casscons Vorgänger hatte Tessa bereits 2015 den dritten Platz bei den Westfälischen Meisterschaften belegt. Dass sie nun schon acht Pferde zu Turnieren geführt und noch weitere trainiert hat, ist für die Spengerin eine Anerkennung ihrer Leistungen, die nicht jedem jugendlichen Reiter zuteil wird. »Es ist nicht üblich, dass Junioren die Pferde selbst ausbilden«, erklärt Ann Thenhausen. Pferdehalter ließen ihre Tiere trainieren, um später selbst mit ihnen an Turnieren teilzunehmen oder sie gut verkaufen zu können.

Für Tessa Thenhausen bedeutet dieser Vertrauensbeweis der Pferdebesitzer jedoch auch immer wieder aufs Neue Abschied nehmen zu müssen und sich auf ein anderes Tier einstellen zu müssen. »Das ist schon ziemlich schade und macht mich traurig. Aber es ist schön, ein Pferd so weit gebracht zu haben«, sagt die Jungreiterin, die von ihren Eltern trainiert wird.

Nach Unfall wieder fit

Auch speise sich ihr Erfahrungsschatz und damit ihr eigenes Können aus dem Arbeiten mit diesen vielen verschiedenen Tier-Charakteren. Casscon, mit dem sie dieses Wochenende besonders intensiv verbringt, hatte als junges Tier einen Unfall. Damals war sich der behandelnde Tierarzt nicht sicher, wie die Zukunft des Wallachs aussehen und ob er überhaupt im Reitsport eingesetzt werden könne. Fünf Jahre wurde Casscon deshalb nicht trainiert, bevor er in Tessas Obhut gegeben wurde. »Es hat sich dann gezeigt, dass er sich im Springen ziemlich gut macht«, erzählt die Schülerin.