Von Daniela Dembert

Intern war dieser Wechsel bereits am 2. November im Beisein von Stadtbrandinspektor Thomas Reschke vollzogen worden. Anlässlich der Jahreshauptversammlung des Löschzuges folgte die offizielle Verabschiedung durch die Kameraden.

Auch Wechsel beim Förderverein

Bei den Vorstandswahlen des Fördervereins, die im Vorfeld der Jahreshauptversammlung des Löschzuges am Samstagabend stattfanden, hat sich ebenfalls ein Wechsel ergeben. Neuer Vorsitzender ist Danny Rottmann, der Bernd Kröger ablöst. »Als Kreisbrandmeister ist Bernd Kröger neben seinem Beruf sehr stark gefordert und hat sich entschieden, den Vorsitz abzugeben«, erläuterte Michael Nienaber, Sprecher der Löscheinheit.

Stellvertretender Vorsitzender ist Lars Matera, der Michael Brinkmann ablöst. Als Kassenprüfer wurden Bernd Kröger und Dirk Thoeren ins Amt gewählt. Kassiererin bleibt Simone Meyer, Michaela Bohrer deren Stellvertreterin, die auch als Schriftführerin fungiert. Michael Nienaber ist als Pressesprecher bestätigt. Guido Sussiek verwaltet die Sterbekasse und Meik Siemer ist Beisitzer seitens des Löschzuges.

36 Mitglieder waren 79 mal im Einsatz

Auf 79 Einsätze im vergangenen Jahr blickt die 36 aktive Mitglieder starke Einheit zurück. Nachhaltig in Erinnerung ist den Einsatzkräften die letzte Märzwoche, in der sie gleich zu drei Großbränden ausrücken mussten. Der Brand einer Produktionshalle des Kunststoffrecyclers KRS im Wallenbrücker Industriegebiet forderte die komplette Spenger Wehr sowie weitere Fahrzeuge aus dem Kreis Herford.

Nur drei Tage später brannte eine Remise in Lenzinghausen und weitere zwei Tage danach wurde durch die Sprengung eines Geldautomaten ein Wohnhausbrand an der Lange Straße ausgelöst. »So etwas haben wir noch nicht erlebt. Viele Kameraden kamen an die Grenzen ihrer Belastbarkeit«, schrieb Thilo Struck-Duffert in seinem Jahresbericht.

Folgende Mitglieder wurden von Bürgermeister Bernd Dumcke und Thomas Reschke befördert: Lea Duffert und Simone Meyer zur Feuerwehrfrau, Marvin Grafahrend und Henrik Martini zum Feuerwehrmann, Florian Nolting und Dominik Walter zum Oberfeuerwehrmann, Michaela Bohrer und Frank Mushak zum Unterbrandmeister und Thilo Struck-Duffert zum Brandinspektor.

Für seine 70-jährige Mitgliedschaft in der Feuerwehr wurde Helmut Büscher geehrt. Für 40-jährige Treue wurde Michael Brinkmann ausgezeichnet, auf 35 Jahre bringen es Detlev Beckmann und Bernd Kröger und für ein Vierteljahrhundert wurden Sven Schramm und Meik Siemer geehrt. Helmut Barkey ist für 25 Jahre als förderndes Mitglied geehrt worden. Eine Anerkennung für die beste Dienstbeteiligung erhielt Daniel Meyer, der Kameradschaftspreis ging an Michael Niederbiermann.