In die leer stehenden Räume des ehemaligen Polstermöbelherstellers Frommholz im Spenger Industriegebiet zieht nun ein Fachunternehmen der Kunststoffverarbeitung ein. Am 1. Februar werden die Räume übergeben. Foto: Gerhard Hülsegge

Von Hartmut Horstmann und Julia Lüttmann

Spenge (WB). In die Räume der früheren Traditionsfirma Frommholz zieht neues Leben ein. Nachfolger des Betriebskomplexes in Spenge wird die Firma Lorenz aus Wallenhorst bei Osnabrück.

Dies hat der Industriemakler Eckhard Hauptmeier, der den Verkaufsprozess begleitet hat, gestern mitgeteilt. Die offizielle wirtschaftliche Übergabe soll am 1. Februar erfolgen.

Bei der Firma Lorenz handelt es sich um ein Fachunternehmen der Kunststoffbearbeitung. Der Kauf des Betriebskomplexes in Spenge bedeutet nicht, dass der neue Eigentümer seinen Firmensitz verlagert. Die Firma bleibe in Wallenhorst, so Hauptmeier. Allerdings habe Lorenz auch einen Standort in Thüringen gehabt. Das dortige Werk sei aber geschlossen worden – nicht zuletzt wegen der Entfernung.

In Spenge werde das jetzt fortgesetzt, sagt Hauptmeier. Genaue Angaben, was in den alten Frommholz-Räumen passiert, wird es in der kommenden Woche geben. Dann solle auch mitgeteilt werden, ob neue Arbeitskräfte benötigt würden.

Produktions- und Lagerstätte

Sicher ist, so der Industriemakler, dass die Frommholz-Räume sowohl als Produktions- als auch als Lagerstätte genutzt werden.

Zur Verfügung stehen eine Nutzfläche von fast 16.000 Quadratmetern sowie eine Grundstücksfläche von etwa 60.000 Quadratmetern. Das Käuferinteresse an der Immobilie bezeichnet der Makler als groß. Allerdings hätten nicht nur das Angebot, sondern auch die Folgenutzung passen müssen: »Wenn zuviel investiert werden muss, wird es schnell unwirtschaftlich.«

Wie der Homepage des Unternehmens Lorenz zu entnehmen ist, arbeiten im Werk in Wallenhorst 65 Personen – und zwar auf einer Fläche von 9000 Quadratmetern. Für den Weltmarkt würden dort Kunststoffprodukte entwickelt und gefertigt. Die Firma gibt es seit mehr als 40 Jahren. Viel Wert wird auf Innovation gelegt. So heißt es: »In der Entwicklung und Produktion von glasfaserverstärkten Verbundstoffen, SMC und BMC, sind wir europaweit führend.«

Insolvenz durch schwieriger Lage im Möbelhandel

Das Traditionsunternehmen Frommholz hatte im vergangenen Jahr den Betrieb einstellen müssen. Nachdem die eigene Produktion am Standort Spenge bereits im Jahr 2013 aufgegeben worden war, musste Geschäftsführer Gero Walter Frommholz am 5. Dezember beim Amtsgericht Bielefeld Insolvenz für die Walter Frommholz GmbH beantragen. Von der Insolvenz der Vertriebsgesellschaft waren 24 Mitarbeiter betroffen. Als Ursache nannte Gero-Walter Frommholz, der den Betrieb in der sechsten Generation führte, die schwierige Lage im Möbelhandel.