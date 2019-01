Von Daniela Dembert

Spenge (WB). Sie tragen die einzigen Handys, die während des Unterrichts an der Regenbogen-Gesamtschule in Spenge erlaubt sind: die Schulsanitäter. Sieben von ihnen haben am Wochenende an einem Vertiefungskurs im Heim des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) teilgenommen.

Geschult wurden sie von Kreisjugendrotkreuzleiter Timo Hanisch und seiner Kollegin Antje Vetters, beide Ausbilder für Erste Hilfe und Schulsanitätsdienst. Zwölf Unterrichtseinheiten an zwei Wochenenden umfasst der Kurs. Es gehe vor allem um Auffrischung und Vertiefung von Wissen und Techniken, sagt Hanisch. »Das hilft den Teilnehmern, im Schulalltag sicherer und kompetenter aufzutreten.«

Wie funktioniert die Atmung oder das Herz-Kreislauf-System? Wie geht man mit Muskel-, Gelenk- und Knochenverletzungen um? Oder mit Baucherkrankungen? Auch das Thema Hygiene spielt eine wichtige Rolle – Schulsanitäter müssen eine ganze Menge wissen, um helfen zu können.

Beulen, Schürfwunden, Splitter im Finger

Präsent sind sie zum Beispiel bei Schulveranstaltungen. Schulsanitäter können aber auch über das Sanihandy während der Unterrichtszeit kontaktiert werden. Außerdem leisten sie Pausendienste.

Mit Verletzungen nach Unfällen beim Spielen auf dem Schulhof hat Dorothea Hartlieb (14) zum Bespiel schon öfter zu tun gehabt: Das Spektrum reicht von dicken Beulen über Schürfwunden bis zum Splitter im Finger.

»Ich habe in der fünften Klasse mit der Sani-AG angefangen und bin einfach dabei geblieben, weil es Spaß macht. In den Pausen achten wir immer darauf, dass erfahrene und unerfahrene Schulsanitäter im Team gemischt werden, damit sich jeder sicher fühlt«, erzählt sie.

Das Gefühl, gebraucht zu werden, und der Spaß daran, etwas Fachliches zu lernen, was im Unterricht sonst zu kurz kommt ist es, was viele der Schüler antreibt. Louis Hinzmann weiß zum Beispiel schon jetzt, dass er »später mal Notfallsanitäter oder Arzt werden will. Ich beschäftige mich auch in meiner Freizeit mit Fachliteratur. zum Thema.«

Sanitäter-Qualifikation gut bei Bewerbungen

Die Grundlagen für den Schulsanitätsdienst bekommen an der RGS alle Neuntklässler – ein Erste-Hilfe-Kurs gehört zum Pflichtprogramm der Schule. Die enge Kooperation mit dem DRK entstand vor einigen Jahren durch Heike Dreyer. Die Lehrerin der RGS leitet die Schulsanitäter-AG und ist ehrenamtliche Erste-Hilfe-Ausbilderin des DRK.

Beim Aufbaukurs an diesem Wochenende wird das Wissen vertieft: »Wir schauen uns Aufbau und Funktion der Atmung an. Wie sind die Wege, was kann schief gehen und welche Probleme können auftreten? Beispiele sind Asthma und Hyperventilation«, zählt Timo Hanisch auf. Weitere praktische Einlage: Blutdruckmessungen durchführen und die Ergebnisse auswerten.

Dass eine solche Qualifikation sich später auch immer gut in Bewerbungen macht, ist ein schöner Nebeneffekt. Und an Wettbewerben kann man auch teilnehmen: 2018 war die RGS beim Schulsanitätswettbewerb »Mit Herz und Verband« in Lingen an der Ems am Start. Die beiden RGS-Gruppen konnten sich unter 100 Teilnehmern immerhin im oberen Drittel positionieren.