Von Siegfried Huss

Löschgruppenführer Thorsten Wippermann begründete dies während der gut besuchten Jahreshauptversammlung im Vereinszentrum an der Bergstraße mit beeindruckenden Zahlen für die insgesamt 121 Mitglieder sowie acht Kameraden der Ehrenabteilung und 78 fördernden Mitglieder. Die derzeit 35 Aktiven hatten 1287 Einsatzstunden erbracht, gegenüber 366 Einsatzstunden im Vorjahr. So gab es 40 Einsätze. Diese verteilten sich auf 17 technische Hilfen, 14 Brände sowie drei Insektenumsiedlungen (Wespen) und sechs Einsätze aufgrund missbräuchlicher Nutzung von Brandmeldeanlagen.

»Stürmisch begann das Jahr 2018. Gleich im Januar gab es zahlreiche Einsätze. Vor allem als Folge des Orkantiefs ›Friederike‹. Hinzu waren im Laufe des Jahres drei Großbrände gekommen sowie ein schwerer Verkehrsunfall an der Bünder Straße. Als große Herausforderung galt der Brand beim KRS Kunststoff Recycling & Service Betrieb in Spenge-Mitte. Darüber hinaus gab es den Carportbrand in Lenzinghausen und die Geldautomatensprengung der Deutschen Bank an der Langen Straße im Stadtzentrum Spenge«, berichtete Löschgruppenführer Thorsten Wippermann.

Lkw-Führerschein erworben

Auch die Teilnahme an Lehrgängen war nicht zu kurz gekommen. Diese waren von elf Feuerwehrkameraden besucht worden. Außerdem erwarben Florian Walkenhorst und Manuel Hagedorn den Lkw-Führerschein.

Befördert wurden Feuerwehrmann Jan Niehaus zum Oberfeuerwehrmann, Brandmeister Christopher Danielmeyer zum Oberbrandmeister, Löschgruppenführer Thorsten Wippermann vom Brandinspektor zum Brandoberinspektor, der außerdem für seine 30-jährige Mitgliedschaft durch Bürgermeister Bernd Dumcke und dem Leiter der Feuerwehr Spenge, Thomas Reschke, separat geehrt wurde. Weitere Jubilare waren: Rainer Wortmann (25) sowie jeweils für 40 Jahre Löschgruppenzugehörigkeit Jochen Weiß, Hans-Dieter Oelschläger, Andreas Enseleit und Karl Wilhelm Vogt. Für 50 Jahre Gerd Zimpel sowie Klaus Sonntag für 55 Jahre Löschgruppenzugehörigkeit.

»Die vorzunehmenden Wahlen finden diesmal kurz und bündig statt« meinte Wahlleiter Klaus Hildebrandt und stellte fest: »Aus dem Feuerwehrfest des vergangenen Jahres ist etwas Wunderbares geworden. Der Zusammenhalt ist das Geheimnis, da man sich gut im Dorf versteht.« Daher wurden in Anwesenheit des Fördervereinsvorsitzenden Klaus-Peter Kämper für den nächsten Festausschuss Jan Niehaus sowie Christian Hartwig und Angelina Schuh gewählt. Besonderer Dank galt außerdem Gerd Zimpel und Stefan Ettlin, die sich besonders für das Festgeschehen verdient gemacht hatten. Und als Gast lobte Heimatvereinsvorsitzender Michael Darnauer die gute Unterstützung zur gemeinsamen Festvorbereitung und Durchführung. Als neuer Kassenprüfer ist Frank Kindermann für Klaus Sonntag bestimmt worden.

»Gute Einsatzbereitschaft«

In seinem Grußwort zum Ende der Regularien danke Spenges Bürgermeister Bernd Dumcke für die wieder hervorragend geleistete Arbeit und betonte: »Die Feuerwehr Spenge mit ihren fünf Einsatzabteilungen ist gut einsatzfähig. Gemeinsam mit der Wehrführung haben wir vor einiger Zeit zusammengesessen und erkannt, die gute Ausstattung gewährleistet eine gute Einsatzbereitschaft.« Gleichzeitig appellierte er gegenüber der Löschgruppe: »Seien Sie vorsichtig, wenn es zu Einsätzen für die Spenger Bürgerschaft geht.«

Der Leiter der Spenger Feuerwehr, Thomas Reschke, leitete sein Grußwort mit dem Gedenken an drei verstorbene Feuerwehrkameraden ein. Seinen danach folgenden Jahresbericht für das vergangene Jahr fasste er für die gesamte Spenger Wehr mit den Worten zusammen: »Das Jahr 2018 war ein ereignisreiches sowie anspruchsvolles und zugleich herausforderndes Jahr«.

»Personalsituation ist top«

Das unterlegte er mit beeindruckenden Zahlen für die Gesamtwehr: 255 Einsätze (gegenüber 110 im Vorjahr), 31 Brände (26), 23 missbräuchliche Nutzung von Brandmeldeanlagen (18), 128 Hilfeleistungen (43), 73 Insektenumsiedlungen (23) sowie 31 Verletzte bei unterschiedlichen Gefahrensituationen, wovon 25 von der Feuerwehr gerettet worden sind und insgesamt vier Tote zu beklagen waren.

Zusammenfassend stellte er auch fest: »Die derzeitige Personalsituation ist top. Die Einsatzfähigkeit war zu jeder Zeit gegeben. Geprägt worden war das Jahr anfangs mit dem Orkantief ›Friederike‹ mit Hochwasser. Dann brachte der Sommer eine lange Dürrezeit.«