Spenge (WB/lb). Blut-Erstspender tanken günstiger: Am Freitag, 15. Februar, beginnt das Deutsche Rote Kreuz (DRK) in Spenge mit der Blutspendeaktion. Erstspender erhalten einen Gutschein über zehn Euro für die Aral-Tankstelle beim Autohaus Oldenbürger.

»Ich bin selbst Blutspender und finde, das ist eine ganz wichtige Sache«, betont Verena Oswald vom Spenger Autohaus. »Es geht immerhin um das Leben!«

Bereits 2012 haben das DRK und das Autohaus eine solche Aktion gestartet. Damals gab es ebenfalls einen Tankgutschein für Erstspender. »Das war sehr erfolgreich. Da hatten wir etwa 50 neue Spender«, weiß Thorsten Herklotz, Blutspendebeauftragte des DRK in Spenge. Nun gilt: »Diese Marke wollen wir knacken – und vielleicht noch mehr Erstspender gewinnen.«

2018 insgesamt 613 Spender

»Wir hatten 2018 insgesamt 613 Spender, davon waren 32 zum ersten mal dabei«, sagt Stephan Kottmann vom Blutspendedienst. Um in diesem Jahr mehr Leute anzusprechen, haben die Verantwortlichen die Termine verändert: Statt quartalsweise je einen Termin pro Ortsteil an einem Wochenende, wird es nun an jedem dritten Freitag im Monat einen Termin geben. »Los geht es am Freitag in Spenge. Im März sind wir in Wallenbrück, im April in Lenzighausen«, sagt Herklotz.

Am Freitag steht der Entnahmebus in der Zeit von 16 bis 20 Uhr am DRK-Heim in Spenge, Immanuel-Kant-Straße 21. Wer Blut spenden möchte, muss mindestens 18 Jahre alt sein – maximal 75. Erstspender sollten allerdings maximal 68 Jahre alt sein. Wichtig dabei ist, dass die Spender ihren Personalausweis mitbringen.

Eine Blutspende dauert nur wenige Minuten. Mit der Aufnahme der Spenderdaten, der Registrierung, der ärztlichen Untersuchung und der Erholungsphase nach der Spende muss laut Angaben des Deutschen Roten Kreuzes mit einem gesamten Zeitaufwand von etwa einer Stunde gerechnet werden.