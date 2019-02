Spenge (WB/gge). Die wegen Einsturzgefahr momentan geschlossene Windmühle in Hücker-Aschen könnte mit Landesmitteln saniert werden. Das hat die Verwaltung während der jüngsten Ratssitzung in Spenge mitgeteilt. Wie Fachbereichsleiter Bernd Pellmann erklärte, besteht die Chance, vom Dorferneuerungsprogramm des Landes Nordrhein-Westfalen zu profitieren. Die Maßnahmen in einem geschätzten Umfang von 300.000 Euro könnten bei Bewilligung des Antrages, der bis zum 28. Februar gestellt sein muss, mit 65 Prozent gefördert werden. Im jetzt vorgelegten Doppelhaushalt der Kommune für 2019 und 2020 sind 90.000 Euro an Investitionsmitteln für 2019 eingestellt.