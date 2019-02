Daumen hoch: Am Kochen in der Kita Regenbogen an der Mühlenburger Straße in Spenge haben die Leiterinnen Antje Möller (Mitte) und Martina Reimer-Kurek (rechts) so viel Spaß wie Thomas Stüber von der Deutschen Bank und die Kinder Nikolas (links) und Philipp.