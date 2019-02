Godela Bozzetti (links) und Friedemann Dipper geben Einblicke in die Entwicklung Beethovens als Komponist. Foto: Daniela Dembert

Spenge (dd). »Auf dem Weg zu Beethoven« – unter diesem Titel haben Violinistin Godela Bozzetti und Pianist Friedemann Dipper ein moderiertes Konzert entwickelt, mit dem sie am Sonntagnachmittag in der St.-Martins-Kirche in Spenge gastierten. Zweierlei bedeute der Konzerttitel, erklärte Friedemann Dipper: Zum einen werde die Entwicklung Beethovens und jene, die ihn beeinflusst haben, vorgestellt und eine zeitgeschichtliche Einordnung vorgenommen. »Zum anderen ist das auch unser persönlicher Weg zu Beethoven, auf dem wir seine Musik und seinen Werdegang verstehen lernen«, meinte der Pianist.