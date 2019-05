Die Grundschule Enger-Mitte bedarf dringend der Sanierung. Die Stadt nimmt nun früher als geplant Geld in die Hand, um zunächst den Kunstpavillon abzureißen. Um den Unterricht auch während der Neu- oder Umbauphase zu gewährleisten, sollen so schnell wie möglich Container aufgestellt werden. Foto: Gerhard Hülsegge

Von Gerhard Hülsegge

»Der Haushaltsausgleich, den wir in diesem Jahr schaffen müssen, ist in greifbare Nähe gerückt. Sollte sich der Haushalt wie geplant entwickeln, könnte das Haushaltsjahr 2019 mit einem leichten Überschuss von zirka 287.000 Euro abgeschlossen werden. Im Jahr 2020 soll dieser auf zirka 600.000 Euro ansteigen«, erklärte SPD-Fraktionsvorsitzende Ann Christin Klute. Das sei der disziplinierten Haushaltsführung in den vergangenen Jahren zuzuschreiben. So sah sie »Licht am Ende des Tunnels«, riet aber auch dazu, am Konsolidierungskurs festzuhalten. Das Haushaltsvolumen beträgt für das laufende und das nächste Jahr jeweils um die 40 Millionen Euro.

Zusätzliche Beschlüsse

SPD, FDP und Grüne hatten sich im Vorfeld der Haushaltsdebatte im Rat nicht nur auf ein gemeinsames Abstimmungsverhalten, sondern auch darauf geeinigt, haushaltsbegleitende Beschlüsse zu den Themen Klimaschutz, Mobilität/Alltagsradwegekonzept und Attraktivität in den Ortsteilen zu fassen. So soll 2020 eine halbe Stelle für eine(n) Klimaschutzbeauftragte(n) geschaffen werden. Außerdem sollen 5000 Euro für die kostenlose Abgabe von Bienennährgehölzen an private Grundstückseigentümer bereitgestellt werden. Weitere 300.000 Euro sind als Verpflichtungsermächtigung für das Haushaltsjahr 2020 für die konkrete Umsetzung des in der Erarbeitung befindlichen (Alltags-) Radwegekonzeptes vorgesehen. Mit 15.000 Euro will man ab 2020 Vereine und Organisationen dabei unterstützen, das Leben in den Ortsteilen attraktiv und lebendig zu halten.

Bürgermeister Thomas Meyer unterbreitete den Politikern am Montagabend den Änderungsvorschlag, die für 2020 eingeplanten 650.000 Euro zur Verbesserung der Raumsituation an der Grundschule Enger-Mitte bereits 2019 auszugeben. Mit dem Geld sollen jene Pavillons (Container) gekauft werden, in denen die Schüler während der Um- oder Neubauphase unterrichtet werden können.

Schulden bleiben Thema

Die CDU begründete ihre Ablehnung des Doppelhaushalts unter anderem mit der Erhöhung der Grund- und Gewerbesteuer. Offenbar scheue der Bürgermeister die Auseinandersetzung über die städtischen Finanzen im Wahlkampfjahr 2020. »Aber letztendlich stehen wir trotz der geübten Kritik auch weiterhin bereit, konstruktiv an der Entwicklung der Stadt Enger mitzuarbeiten«, sagte Unions-Fraktionschef Frank Böske. Berthold Dessin (FDP) hielt sparsames Wirtschaften nicht nur angesichts der Kassenkredite (30 Millionen) und der Gesamtschulden (57 Millionen) weiter für angesagt. Regina Schlüter-Ruff (Grüne) kündigte eine Trendwende bei der Verschuldung für 2020 an.