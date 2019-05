Von Gerhard Hülsegge

Spenge (WB). Die CDU in Spenge will Bürgermeister Bernd Dumcke (SPD) bei der Kommunalwahl 2020 mithilfe anderer Parteien aus dem Amt hebeln. Ein gemeinsamer Kandidat soll’s richten.

Ob der dann Lars Hartwig heißt, darauf wollen sich die Christdemokraten noch nicht festlegen. Der Fraktionsvorsitzende der Christdemokraten im Spenger Stadtrat wollte im Gespräch mit dem WESTFALEN-BLATT nicht sagen, ob er (nach 2014) abermals für das Amt des Bürgermeisters kandidieren werde. Nur so viel: »Ich habe nicht gesagt, dass ich keine Lust habe.« Vielmehr wolle man zunächst mit den anderen Parteien wie UWG, FDP und Grünen sprechen, um sich möglichst auf einen Kandidaten zu einigen.

Stichwahl abgeschafft

Grund hierfür ist laut Hartwig die Abschaffung der Stichwahl bei der Bürgermeisterwahl. Sie (die Stichwahl) ist vor allem bei der UWG auf heftige Kritik gestoßen. »Auch wir sind damit nicht so richtig glücklich. Politische Lager und Koalitionen haben immer einen Vorteil«, sagte Hartwig, der 2014 gegen seinen SPD-Kontrahenten Dumcke unterlegen war. Der CDU-Kandidat erhielt damals 35 Prozent der Stimmen, Dumcke knapp 52 Prozent. Auf Ralf Sieker (UWG) entfielen 10 Prozent, auf Rainer Kalla (FDP) 3 Prozent.

Das war 2009 noch anders, als Jan Christian Janßen (CDU) als gemeinsamer Kandidat von Union und FDP nur 126 Stimmen fehlten, um Chef von Rat und Verwaltung zu werden. »Das war eine knappe Kiste«, meint Hartwig. Deshalb möchte der 40-jährige Bank- und Diplomkaufmann sowie verheiratete Vater von zwei Kindern (zwei und drei Jahre), dessen Ehefrau Katharina Hartwig nicht nur Ratsmitglied in Spenge, sondern auch stellvertretende CDU-Kreisvorsitzende ist, seinen Hut auch noch nicht in den sprichwörtlichen Ring werfen. »Zum Jahresende werden wir einen Kandidaten benennen«, sagte er. Es sei nicht sinnvoll, mit Namen herauszukommen, bevor man mit den anderen Parteien gesprochen habe.

Sieker (UWG) verzichtet

Die FDP ist seit der Kommunalwahl 2014 nur noch mit einem Sitz und Rainer Kalla im Kommunalparlament vertreten. Das soll sich laut Kalla 2020 ändern. Er rechnet mit einem Stimmenanteil von sechs bis sieben Prozent für seine Partei. »Es ist alles möglich«, so der Liberale zu den angekündigten Avancen der CDU. Auch wenn die Christdemokraten in der vergangenen Legislaturperiode nur wenig Interesse an der FDP gezeigt hätten und er (Kalla) jetzt sein »eigenes Ding« mache.

Die UWG hatte 2014 auf einem eigenen Kandidaten (Ralf Sieker) beharrt. Ob das diesmal anders ist, bleibt abzuwarten. Sieker will jedenfalls nicht noch einmal antreten. »Das kann ich für mich persönlich ausschließen. Ich habe zweimal kandidiert und habe jetzt keinerlei Ambitionen«, sagte er auf Anfrage gegenüber dieser Zeitung. In der Vergangenheit hatte die Unabhängige Wählergemeinschaft nicht nur bei der Verabschiedung der Haushalte im Rat in der Regel mit SPD und Grünen votiert. Ob die Grünen mit den »Schwarzen« zusammengehen, ist dagegen mehr als fraglich.

»Nicht unter Zeitdruck«

Laut Sieker ist bislang niemand an die UWG herangetreten. In diesem Jahr werde die Unabhängige Wählergemeinschaft auch keine personellen Entscheidungen mehr hinsichtlich der Bürgermeisterwahl im kommenden Jahr treffen.

Unter Zeitdruck sieht sich auch die CDU nicht. »Wir haben noch anderthalb Jahre Zeit. Und wir wollen den Amtsinhaber ablösen. Dafür suchen wir Partner«, sagte Lars Hartwig nach einer Klausurtagung des CDU-Vorstands. Er sieht den Stadtverbandsvorsitzenden Michael Schönbeck unter anderem jetzt in der Pflicht, mit den anderen Parteien Kontakt aufzunehmen.

Absage an AfD und Linke

Allerdings schränkt Hartwig ein: »Mit der AfD und der Linkspartei werden wir keine Gespräche führen.« Beide Parteien sind bislang nicht im Spenger Kommunalparlament vertreten. Zumindest die Alternative für Deutschland (AfD) könnte der Einzug in den Rat jedoch gelingen. Schließlich errang die rechtskonservative Partei bei der Bundestagswahl 2017 in Spenge 9,3 Prozent der Zweit- und 8,6 Prozent der Erststimmen. Auch in Hücker-Aschen (10,7 Prozent), Wallenbrück-Bardüttingdorf (12,6 Prozent) und dem Wahlbezirk 10.0 in Spenge (15,3 Prozent) war sie erfolgreich. Hartwig meinte: »Ich hoffe, dass die Partei nicht antritt. Wir werden den AfD-Positionen auch nicht hinterherlaufen.«