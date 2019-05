Spenge (WB). Gleich zwei Volkswagen sind in Spenge gestohlen worden: ein zum Wohnmobil umgebauter VW California und ein VW Multivan. Beide Diebstähle erigneten sich in der Nacht zu Freitag.

Ein zum Wohnmobil umgebauter VW California ist laut Mitteilung der Polizei in der Zeit zwischen Donnerstag, 23. Mai, 20 Uhr, und Freitagmorgen, 8.30 Uhr, an der Herforder Straße geklaut worden. Das Wohnmobil stand auf einem Stellplatz direkt am Grundstück geparkt. Am Fahrzeug waren die amtlichen Kennzeichen HF-RH 306 angebracht.

Zum zweiten Diebstahl in der Nacht zu Freitag ist es zwischen 00.30 Uhr und 6 Uhr früh in Spenge an der Straße »Am Siek« gekommen. Der Besitzer hatte sein Fahrzeug, einen VW Multivan mit dem Kennzeichen HF-RB 469, gegen halb 1 nachts noch am Fahrbahnrand vor seinem Grundstück geparkt gesehen. Morgens bemerkte er dann das Fehlen des Multivans.

Ob die beiden Diebstähle mit einander zusammenhängen, ist unklar. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den Diebstählen oder dem Verbleib der Fahrzeuge machen können, sich mit der Kreispolizeibehörde Herford unter der Telefonnummer 05221/8880 in Verbindung zu setzen.