Das Bürgerbad in Lenzinghausen wird erst am Samstag, 7. Juni, geöffnet. »Eine Pumpe ist defekt«, sagt FBI-Chef Sieghart Kröger. Das Ein-Meter-Sprungbrett bleibt aus Sicherheitsgründen weiterhin gesperrt. Foto: Gerhard Hülsegge

Spenge (WB/gge). Das Freibad in Lenzinghausen öffnet voraussichtlich am Freitag, 7. Juni, um 13.30 Uhr seine Pforten. Eine Woche später als geplant. Technische Probleme verzögern des Start in die Badesaison 2019 im Bürgerbad an der Straße Stiller Frieden. Eine Druckpumpe ist ausgefallen. Das bestätigte der Vorsitzende der Freibad-Interessengemeinschaft (FBI), Sieghart Kröger gegenüber dem WESTFALEN-BLATT auf Anfrage. Sie wurde inzwischen ausgetauscht. »Wir haben eine Ersatzpumpe als Provisorium eingebaut«, sagte Kröger. Wenn sie stabil laufe sowie Wasserproben ent- und Analysen vorgenommen worden seien, stehe dem Badebetrieb nichts mehr im Wege.