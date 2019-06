Spenge (WB). Die Polizei hat am Samstag den Führerschein eines 29-jährigen Spengers sichergestellt. Ihm wird Gefährdung des Straßenverkehrs vorgeworfen: Durch starke Beschleunigungen soll er Reifenspuren am Industriezentrum in Spenge auf den Asphalt »gemalt« haben.