Adolf Kern und Axel Magnus lassen zum Abschluss als Höhepunkt des Kindergartentages an der Werburg 50 Brieftauben in den Himmel steigen. Einige Kita-Kinder helfen dabei, die Kästen zu öffnen. Die anderen schauen interessiert zu. Foto: Gerhard Hülsegge

Enger/Spenge (WB/gge). Musik, Tanz, Spiel und gesundes Essen waren die Zutaten beim jüngsten musikalischen Kindergartentag der Musikschule Enger-Spenge. 63 Kinder aus sechs Kitas in Spenge und Enger, die demnächst zur Schule kommen, haben sich an der Werburg in Spenge vergnügt. Höhepunkt der Veranstaltung unter dem Motto »Vogelhochzeit« war ein Flug der Brieftauben.