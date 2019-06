Spenge (WB/gge). Das 67. Sommerschützenfest feiern die Spenger Schützen am Wochenende vom 14. bis 16. Juni. Damit endet die Regentschaft von Königin Else Herrmann und Prinzgemahl Carsten Tölle. Eröffnet wird das Fest am Freitag mit dem Bürger-Königsschießen mit Biergarten am Adlerstand Spätestens um 22 Uhr soll der neue Bürgerkönig ermittelt sein. Die Proklamation des Nachfolgers von Timo Wörmann erfolgt im Schützenheim an der Stadthalle. DJ Sven Nieder-Röhrmann sorgt für Musik.

Am Sanstag um 18 Uhr geht es weiter mit dem Empfang der Mitglieder der Schützengesellschaft Spenge im Schützenheim sowie der Gastvereine um 19.30 Uhr. Alleinunterhalter Ralf Möller gestaltet den Tanzabend.

Um 16 Uhr Proklamation

Beim Bataillonsfrühstück am Sonntag ab 9.30 Uhr stehen neben Beförderungen auch Ehrungen an. Um 11.30 Uhr beginnt das Königsschießen. Ab 14 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen. Für 16 Uhr ist die Proklamation des neuen Königs terminiert.

Das Bürgerschießen hat für die Vorsitzende des Schützengesellschaft Spenge, Gisela Bruning, einen besonderen Stellenwert. »Jeder, der über 18 Jahre alt ist und keinem Schützenverein angehört, kann mitmachen. Das Bürgerschießen bietet gleichzeitig die Möglichkeit, kameradschaftlichen und geselligen Anschluss zu finden und sich mit der Tradition und Brauchtum des Schützenwesens vertraut zu machen«, betont sie.

Der Festabend am Samstag wird zu Ehren des amtierenden Königspaares Else Herrmann und Carsten Tölle gefeiert. Der Sonntag beginnt mit dem Schützenfrühstück und leitet zum Königsschießen über. »Wenn die Insignien Sturz, Schwingen, Zepter und Apfel ihren Schützen gefunden haben, geht es darum, einen neuen König zu finden, der das Schützenvolk für ein Jahr als Repräsentant führt. Im Gegensatz zu vielen anderen Vereinen wird dieses öffentlich hinter unserem Schießsport-Zentrum am Adlerstand durchgeführt«, so Bruning.

Brauchtum und Offenheit

Wie sie lädt auch Schützenoberst Dirk-Walter Frommholz alle Bürger zu der traditionsreichen Veranstaltung ein. Frommholz wörtlich: »Feiern Sie mit Ihren Familien und Freunden drei zünftige Tage, geprägt von Frohsinn und Gemeinsamkeit. Bei der heutigen Terminflut und dem Überangebot an Freizeitaktivitäten erscheint das Schützenfest nur als eine Veranstaltung unter vielen. Es ist jedoch nicht nur auf Grund seiner Tradition immer noch etwas Besonderes, sondern es ist ein Ausdruck dessen, was wir Schützen uns auf die Fahne schreiben. Unsere Stadt möchten wir mit all seinem Brauchtum, aber auch mit seiner Offenheit für Veränderungen als lebendige und zukunftsfähige Heimat erhalten.

Erleben Sie unser Schützenfest als stimmungsvolles, harmonisches Fest der Begegnung, pflegen und vertiefen Sie alte Bekanntschaften oder knüpfen Sie neue Kontakte auch über die Ortsgrenzen hinaus. Unsere Majestäten Else und Herrmann und Prinzgemahl Carsten Tölle freuen sich auf den absoluten Höhepunkt in ihrem Schützenjahr. Sie repräsentieren seit einem Jahr unsere Schützengesellschaft, wofür ich mich recht herzlich bedanke. Horrido!«