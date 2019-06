Von Christina Bode

Dass Lorraine Baker für die Vox-Sendung durch Bielefeld zog, ist eigentlich mehr dem Zufall zu verdanken. »Ich hatte irgendwann mal meine Daten bei Vox hinterlassen und wurde Anfang des Jahres vom Sender angeschrieben«, berichtet die Fotografin und Bildbearbeiterin. Drei Wochen hatte sie nach der Zusage Zeit, um sich auf ihren Shopping-Trip vorzubereiten. »Ich bin mit meiner Tochter durch Bielefeld geschlendert und habe überlegt, in welchen Geschäften ich einkaufen könnte. Aber ich wusste ja nicht, auf welches Thema ich mich einstellen muss«, sagt die Spengerin.

Per Videobotschaft verkündete Guido Maria Kretschmer das Thema am ersten Shoppingtag: »Das kommt mir in die Tüte – kreiere ein Outfit rund um deine neue Paperbag-Hose«. »Im ersten Moment wussten wir alle gar nicht, was genau damit gemeint ist«, erinnert sich die 34-Jährige lachend. Der Modedesigner erklärte dann, dass es sich um eine leichte Hose mit hoher Taille und Gürtel handelt. »Die sind diesen Sommer im Trend, dennoch war es gar nicht einfach, Anfang April so eine Hose zu finden«, sagt Lorraine Baker.

Erinnerungsfoto auf dem Laufsteg mit Guido Maria Kretschmer und den Kandidatinnen Petra (von links), Annette, Jessica, Lorraine und Martina. Foto: TVNOW / Constantin Ent. Erinnerungsfoto auf dem Laufsteg mit Guido Maria Kretschmer und den Kandidatinnen Petra (von links), Annette, Jessica, Lorraine und Martina. Foto: TVNOW / Constantin Ent.

Gemeinsames Public Viewing

Zwei Monate sind die Dreharbeiten nämlich bereits her. Diese Woche wurden die fünf Folgen aus Bielefeld ausgestrahlt. Am Donnerstag, als Lorraine Baker an der Reihe war, trafen sich alle fünf Kandidatinnen zum »Public Viewing« in einer Bielefelder Gaststätte. »Wir verstehen uns super und haben noch Kontakt«, sagt die Spengerin. Umso schwieriger sei es gewesen, sich bei der Bewertung zu kritisieren. »Ich komme manchmal sogar richtig zickig rüber, weil ich eigentlich nichts schlechtes über die anderen sagen wollte«, sagt die 34-Jährige. »So bin ich eigentlich gar nicht.«

»Zeit verging wie im Flug«

500 Euro und vier Stunden Zeit standen jeder Kandidatin zur Verfügung, um ein zum Motto passendes Outfit zu shoppen. »Ich hatte Schwierigkeiten, eine passende Hose zu finden«, sagt Lorraine Baker. Da seien 500 Euro mit einmal nicht mehr viel Geld. Und vier Stunden Zeit wie im Flug vorbei. Gekauft hat die Spengerin, die ihren Kumpel Felix aus Dortmund zur Unterstützung mitnahm, schließlich eine dunkelblaue Paperbag-Hose, eine weiße Bluse, gelbe Schuhe, gelbe Tulpen, eine gelbe Kette und eine graue Tasche. »Eigentlich sollte die Hose der farbliche Hingucker sein, aber da hatte ich leider nicht so viel Auswahl«, sagt Baker. 20 Minuten standen ihr am Ende noch für den Friseur zur Verfügung.

36 von 40 Punkten

Trotzdem erhielt sie von ihren Mitstreiterinnen 36 von 40 Punkten. »Wir lagen aber alle nicht weit auseinander«, berichtet die Gewinnerin. In Berlin trafen alle Kandidatinnen am Ende noch einmal persönlich auf Guido Maria Kretschmer. »Er meinte, mein gelb, blaues Outfit würde ihn an die FDP erinnern«, sagt Lorraine Baker lachend. Der Modedesigner sei sehr herzlich gewesen, habe Autogramme gegeben und sich Zeit für Gespräche genommen.

Und was macht die Gewinnerin mit dem Preisgeld von 1000 Euro? »Während der Drehzeit habe ich eine Beule in mein Auto gefahren. Den Schaden bezahle ich von dem Geld. Falls dann noch etwas übrig bleibt, lade ich meine Familie zum Essen ein.«