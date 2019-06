Von Daniela Dembert

Spenge (WB). Beim Eintreffen an der Einsatzstelle wird den Feuerwehrkräften sehr schnell klar, dass es sich hier nicht um eine Fehlalarmierung einer Brandmeldeanlage handelt. Eine Frau steht mit rußverschmiertem Gesicht am Tor der Firma Wolf PVG und ruft um Hilfe. Vier Menschen werden in den verrauchten Sozialräumen, in denen ein Feuer ausgebrochen ist, vermisst.