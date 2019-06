Wie im späten Mittelalter gekämpft wurde, demonstrieren Dr. Werner Best (von links vorn) und Nico Lüdike von der Gruppe Drey Wunder 1475 mit dem langen Schwert. Werner Brand und Hans-Peter Tietze (von links hinten) warten an der Steinschleuder, die mit Wasserballons »gefüttert« wurde, auf ihren Einsatz. Foto: Gerhard Hülsegge

Von Gerhard Hülsegge

Spenge (WB). Die Werburg ist Schauplatz des 7. Mittelalterfestes an diesem Wochenende in Spenge. Unter dem Motto »Zeitinseln« werden Akteure das Leben in verschiedenen Epochen des Mittelalters darstellen.

»Das Wetter soll gut werden, sonnig und warm«, verspricht Hans-Peter Tietze, Kassierer im Werburg-Verein. Wer sich nach einer Abkühlung sehnt, sollte sie allerdings nicht in der Nähe der Steinschleuder (Blide) aus Extertal suchen, die bereits zwischen Herrenhaus und Scheune aufgebaut worden ist. Denn obwohl keine Steine, sondern mit Wasser gefüllte Ballons verschossen werden, sollte man lieber nicht getroffen werden.

2000 Besucher werden erwartet

»Die Blide war die gefürchtetste Fernwaffe im Mittelalter«, erklärt Dr. Werner Best, Vorsitzender des Werburg-Vereins. Immerhin wurde sie auch dafür verwandt, Mauern zu durchbrechen.

Das Mittelalterfest findet im zweijährigen Rhythmus statt. 2017 war ausgefallen, stattdessen wurde das einjährige Bestehen des Werburg-Museums im Herrenhaus gefeiert. Etwa 2000 Besucher werden zum Fest in diesem Jahr erwartet. Programm wird am Samstag von 14 bis 20 Uhr und am Sonntag von 11 bis 17 Uhr geboten. Erwachsene zahlen vier Euro Eintritt, Kinder zwei und Familien zehn Euro. Damit ist auch der Besuch des Museums abgegolten. Das Museumscafé hat ebenfalls geöffnet. In der Scheune wird ein Kuchenbuffet aufgebaut.

Auch Schäfer Udalrich kommt

In diesem Jahr wollen die Organisatoren des Mittelalterfestes sichtbar machen, wie vielfältig die Epoche war und versammeln auf dem Gelände Darsteller aus dem 9. bis ins 15. Jahrhundert. Auf ihren jeweiligen Zeitinseln werden sie zum Beispiel Einblicke in das höfische Leben am Grabenhof zu Ravensberg geben, das einfache Leben eines Spielmanns vorstellen oder die Veränderungen in der Waffentechnik vorführen.

So betätigen sich Mitglieder der Gruppe Experimentum an der Blide, bei Vorführungen zum Bogenschießen sowie mit einem Schützen und einem Spießer. Ein Spielmann, ein jüdischer Händler sind ebenso mit von der Partie wie Schäfer Udalrich, der im Torhaus Märchen und Geschichten erzählt.

Drey Wunder zeigt Kämpfe

»Auch Graf Otto III. von Ravensberg erscheint mit kleinem Hofstaat«, verrät Dr. Werner Best. Zudem gibt es eine mittelalterliche Schreibstube zum Mitmachen. Mit alter Musik in modernem Gewand sorgt die Gruppe Sonor Teutonicus – allerdings nur am Samstag – für Unterhaltung und Kurzweil. Die Gruppe Drey Wunder 1475 demon­striert mittelalterliche Kampfkünste authentisch mit Schwert, Degen, Messern, Stangen und Mordäxten. »Ich fand schon als Kind Schwerter toll«, sagt Nico Lüdike (31). Seit fünf Jahren tritt er unter anderem als kämpfender Bürger des Mittelalters (die Zeit der Ritter ging vorbei) auf. Der Kampfring wird am Torhaus zwischen Weide und Herrenhaus aufgebaut.