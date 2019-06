Absperrbaken prägen das Bild an der Einhaus-Kreuzung in Lenzinghausen. Foto: Gerhard Hülsegge

Spenge (WB/gge). Autofahrer, aufgepasst: An der Einhaus-Kreuzung (Bielefelder-/Ecke Werther- und Herforder Straße in Lenzinghausen sind die Linksabbiege-Spuren aufgehoben. Westfalen Weser Netz saniert die Stromleitung, Die Arbeiten am 10 kV-Mittelspannungsnetz sollen bis zum 19. Juli abgeschlossen sein. »In der Jahnstraße werden auch Hausanschlüsse saniert. Die Anwohner wissen Bescheid«, sagte Edgar Schroeren, Pressesprecher des Energie-Versorgers, gegenüber dem WESTFALEN-BLATT.

An der Herforder- und Wertherstraße wird auch die Straßenbeleuchtung optimiert. Die Stadt Spenge beteiligt sich im Zuge der Klimaschutzinitiative des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit in Zusammenarbeit mit dem Projektträger Jülich auch 2019 an der Umrüstung von konventionellen Leuchten auf Leuchten mit hocheffizienter LED-Technik. In Fortsetzung der in den Jahren 2011 und 2012/2013 begonnenen Optimierung der Straßenbeleuchtungsanlagen wird nunmehr die dritte Umrüstungsphase durchgeführt.

CO2 wird eingespart

Bei den jetzt beabsichtigten Sanierungsmaßnahmen handelt es sich um den Austausch von insgesamt 311 so genannter Mastaufsatzleuchten. Durch den Wechsel der Leuchten sowie die Reduzierung des Lichtniveaus ergibt sich rechnerisch gegenüber der Altanlage eine Stromeinsparung von 70.684 Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a). Dem Umweltschutz wird ebenfalls Rechnung getragen. Die CO2-Minderung liegt bei 834 Tonnen über die gesamte Lebensdauer. es wird eine durchschnittliche Einsparung von 77 Prozent erreicht. Die dritte Umrüstungsphase kostet 150.101 Euro und wird mit 20 Prozent vom Bund gefördert.

Die Maßnahmen an den Lampen werden in den nächsten Wochen durch die Westfalen Weser Netz GmbH nicht nur in Lenzinghausen, sondern auch an folgenden weiteren Straßen ausgeführt: An der Stadthalle, Bahnhofstraße, Beekenweg, Biermannstraße, Bünder Straße (Kreisverkehr), Düttingdorfer Straße, Gehlenbrink, Griesenbruchstraße, Immanuel-Kant-Straße (Parkplatz), In der Mut, Industriestraße, Industriezentrum, Krusenplatz, Neuenkirchener Straße, Ravensberger Straße, Wallenbrücker Straße und Werkstraße.

Bund fördert neue Leuchten

Das Energieversorgungsunternehmen und die Stadt Spenge sind bemüht, die Demontage der alten und Montage der neuen Leuchtköpfe weitgehend beeinträchtigungsfrei durchzuführen. Die Kommune hatte sich im März vergangenen Jahres um eine Förderung der dritten Umrüstungsphase beworben. Die Bewilligung der etwa 30.000 Euro durch das Bundesumweltministerium ist im Mai 2018 erfolgt.