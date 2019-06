Spenge (WB/dd). Im Großen und Ganzen kommt die Idee »Stadtbühne« des Berliner Landschaftsarchitekturbüros Franz Reschke zur Umgestaltung des Blücherplatzes in Spenge auch bei der Bevölkerung gut an. Mehr als 80 Interessierte haben sich am Dienstagabend in der Mensa der Gesamtschule eingefunden, um sich das von der Jury im Wettbewerb zur Umgestaltung des Innenstadtplatzes bevorzugte Konzept vorstellen zu lassen und Fragen an den Architekten zu richten.