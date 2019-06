Spenge/Enger (WB/km). »Arbeiten Frauen wirklich oder bilden sie sich das nur ein?«. Dieser Frage gehen Rita Zimmermann und Victoria Wiese als Kabarettduo »MaDamm« in der Charlottenburg am Samstag, 6. Juli, nach. Die beiden sind von den Gleichstellungsstellen der Städte Enger und Spenge gemeinsam zu einem Frauenkabarettabend eingeladen worden. Von Frauen für Frauen.

Eintrittskarten gibt es fünf Euro

»Wir haben absichtlich am internationalen Frauentag im März keine Veranstaltung gemacht, weil es genügend in dieser Zeit gegeben hat«, sagt Anke Käller, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Spenge. Ihr Pendant bei der Stadt Enger, Ulrike Harder-Möller, ergänzt: »So einen Abend haben sich viele Frauen gewünscht.« 85 Besucherinnen finden im Jugendzentrum Charlottenburg Platz. Karten für jeweils fünf Euro gibt es an der Abendkasse sowie der Buchhandlung Nottelmann in Spenge, Telefon 05225/859133 und im Bürgerbüro des Rathauses Spenge.

Die beiden Kabarettistinnen versprechen in ihrem Programm: »Es wird gejodelt, gehämmert, geschmettert, gegroovt und geklampft.« Denn die beiden bringen Akkordeon, Klavier und Ukulele zum Einsatz und stellen in Zeiten, in denen es große Unterschiede bei der Bezahlung in Abhängigkeit des Geschlechts gibt, Fragen wie : Gibt es Unterschiede zwischen einem Mann, der arbeitet und einer Frau, die arbeitet? Und wenn ja, sind diese nur äußerlich oder auch innerlich? Was meint in diesem Zusammenhang der Begriff der ›Muttivation?

Wer bekommt den Oskar für Leidensfähigkeit?

Wer bekommt den Oskar für Leidensfähigkeit? Mobben Mann und Frau gleich oder anders und wie heißt das männliche Pendant zu zickig? Ist das bockig? Lässt sich die weibliche Stutenbissigkeit bei Männern als Hengstwieherigkeit oder Hahnenkämpfigkeit bezeichnen?

Das Duo »Madamm« bezeichnet sich selbst als politisch, musikalisch und virtuos und möchte die Frauen aus Enger und Spenge mit ihrem politischen Scharfsinn, ausgeklügelten dadaistischen Wortschöpfungen, satirisch-kritischen Szenen und fetzigen Songs begeistern. Das schlüpfen Victoria Wiese und Rita Zimmermann in ständig wechselnde Rollen, in denen sie sich die Konflikte auf die Bühne holen und ausfechten.

Dabei haben die beiden keine Angst vor komplizierten Themen oder schwierigen Konflikten. Sie dampfen sie ein, verwursten sie und füllen sie wieder mit prallem Leben.

Beginn des Frauenkabarettabends in der Charlottenburg ist am 6. Juli um 20 Uhr. Einlass ist von 19.30 Uhr an.